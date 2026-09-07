Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Καλαβρύτων

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, στην περιοχή Μουρίκι, του δήμου Καλαβρύτων, στην Αχαΐα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος, ενώ στο έδαφος επιχειρούν πυροσβέστες με οχήματα και πεζοπόρο τμήμα.

Η κατάσταση στο Μουρίκι Καλαβρύτων

Μια δασική έκταση στην περιοχή του Μουρικίου, που ανήκει στον δήμο Καλαβρύτων της Αχαΐας, έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπισή της. Το πύρινο μέτωπο απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από τις δυνάμεις κατάσβεσης.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις προσπάθειες για τον έλεγχό της να συνεχίζονται αδιάκοπα. Η περιοχή του Μουρικίου, στον δήμο Καλαβρύτων, είναι το σημείο όπου επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των γύρω περιοχών.

Επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο της πυρκαγιάς, επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στο πύρινο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται εντατικά για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα. Την επίγεια επιχείρηση υποστηρίζουν έξι πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συμβάλλουν στην μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού και νερού.

Μεταξύ των δυνάμεων που επιχειρούν, περιλαμβάνεται και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Πρόκειται για την 6η ΕΜΟΔΕ, η οποία συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Η παρουσία της 6ης ΕΜΟΔΕ ενισχύει τις επίγειες δυνάμεις, προσφέροντας εξειδικευμένη υποστήριξη στην αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στο Μουρίκι Καλαβρύτων.

Συνδρομή από αέρος με ελικόπτερο

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση του Μουρικίου, έχει επιστρατευθεί και ένα ελικόπτερο. Το εναέριο μέσο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, στοχεύοντας στα σημεία όπου οι φλόγες είναι πιο έντονες. Οι ρίψεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Το ελικόπτερο, με τις ρίψεις νερού που πραγματοποιεί, συμπληρώνει το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η συνδρομή από αέρος είναι σημαντική σε δασικές πυρκαγιές, καθώς επιτρέπει την πρόσβαση και την παρέμβαση σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα από το έδαφος, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Μουρίκι Καλαβρύτων, συνδράμουν και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Αυτές οι υδροφόρες παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, εξασφαλίζοντας την τροφοδοσία με νερό. Η συμβολή της αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι υδροφόρες της αυτοδιοίκησης ενισχύουν τις προσπάθειες των 21 πυροσβεστών και των έξι οχημάτων, καθώς και του ελικοπτέρου, προσφέροντας επιπλέον ποσότητες νερού. Η συνεργασία των τοπικών αρχών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

Με πληροφορίες από: News.gr