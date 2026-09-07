Άννα Ροκοφύλλου: Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει χωρίς στέγη

Η Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), παραχώρησε συνέντευξη στο Reader κατά τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ. Από το περίπτερο του Politis Group, η κυρία Ροκοφύλλου αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης, διαβεβαιώνοντας ότι κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει άστεγος.

Διαβεβαιώσεις για τη φοιτητική στέγη

Η πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τόνισε αρχικά ότι «δεν υπάρχει περίπτωση κανένας φοιτητής να μείνει χωρίς στέγη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο». Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών διαμονής των φοιτητών.

Η κυρία Ροκοφύλλου αναφέρθηκε στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο ανακαινίσεις υφιστάμενων δομών όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων στέγασης για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα.

Ξεκίνησε η ανακαίνιση της εστίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Στο πλαίσιο των έργων ανακαίνισης, η Άννα Ροκοφύλλου ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης μεγάλης ανακαίνισης στη φοιτητική εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα κτήριο που χαρακτηρίζεται ως εμβληματικό και βρίσκεται στην οδό Πατησίων της Αθήνας.

Η αξία αυτής της μεγάλης ανακαίνισης ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί την προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών και την παροχή σύγχρονων συνθηκών διαμονής στους φοιτητές.

Μετεγκατάσταση φοιτητών και βελτιωμένες συνθήκες

Η πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναφέρθηκε και στη διαδικασία μετεγκατάστασης των φοιτητών της συγκεκριμένης εστίας. Όπως εξήγησε, η μετεγκατάσταση ξεκίνησε αφού σεβάστηκαν τις εξετάσεις των φοιτητών, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ακαδημαϊκή τους πορεία.

Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν είτε σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, οι οποίες νοικιάστηκαν ειδικά για αυτό τον σκοπό, είτε φιλοξενήθηκαν σε δύο άλλες φοιτητικές εστίες. Η κυρία Ροκοφύλλου υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μείνει κάποιος φοιτητής που να μην έχει που να στεγαστεί», προσθέτοντας μάλιστα ότι οι συνθήκες διαμονής στις νέες τοποθεσίες ήταν «πολύ καλύτερες».

Νέες κλίνες και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Εκτός από τις ανακαινίσεις, η Άννα Ροκοφύλλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσθήκη 8.500 νέων κλινών, ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτές οι νέες κλίνες έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες στέγασης, ενισχύοντας σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Επιπλέον, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο της Κομισιόν, από όπου έχει εγκριθεί ένα σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προορίζεται για την ανακαίνιση όλων των εστιών του ιδρύματος, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών και κατάσταση εστιών

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, η πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανέφερε ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες θα ξεκινήσουν από την άνοιξη που έρχεται. Η εκτίμηση είναι ότι οι ανακαινίσεις των τωρινών εστιών θα έχουν ολοκληρωθεί σε ένα, το πολύ σε δύο χρόνια.

Η κυρία Ροκοφύλλου αναγνώρισε ότι οι υφιστάμενες εστίες «δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση», γεγονός που καθιστά τις επικείμενες ανακαινίσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών.

Με πληροφορίες από: Reader