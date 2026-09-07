Η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ παρουσιάζει τη θεατρική σεζόν 2026-27 για παιδιά και οικογένειες

Η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ παρουσιάζει τη θεατρική σεζόν 2026-27, προσφέροντας τρεις διαφορετικές προτάσεις για παιδιά και οικογένειες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο νέες παραγωγές και μία αγαπημένη παράσταση που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, με στόχο να κάνει τα παιδιά ενεργό μέρος της θεατρικής εμπειρίας. Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο Θέατρο Σταθμός ή θα μπορούν να παρουσιαστούν στον χώρο του σχολείου.

Το πρόγραμμα της θεατρικής σεζόν 2026-27

Για τη φετινή σεζόν, η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 10 ετών, καθώς και στις οικογένειές τους. Οι παραστάσεις συνδυάζουν στοιχεία θεάτρου, μουσικής, εικαστικών και βιωματικών δράσεων, δημιουργώντας ιστορίες που εμπλέκουν ενεργά το κοινό.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα πρώτα θεατρικά βήματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέχρι ιστορίες που πραγματεύονται τη φιλία, την αποδοχή, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα. Μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις, τα παιδιά καλούνται να συμμετάσχουν και να αλληλεπιδράσουν με τη σκηνική δράση.

«Στον πλανήτη του Καντίνσκι!»: Μια νέα διαδραστική εμπειρία

Μία από τις νέες παραγωγές της σεζόν είναι η παράσταση «Στον Πλανήτη του Καντίνσκι!». Πρόκειται για μια αισθητηριακή και διαδραστική θεατρική εμπειρία που θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 11:30, ξεκινώντας από τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη Λούνα, η οποία ταξιδεύει σε έναν γκρίζο πλανήτη και συναντά ένα αλλόκοτο πλάσμα. Με τη συμμετοχή των παιδιών, τα χρώματα, τα σχήματα και η μουσική γίνονται ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των χαρακτήρων, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τον αρχικό φόβο και να δημιουργήσουν μια μοναδική φιλία.

Η περιπέτεια της Λούνας και τα μηνύματα της παράστασης

Η Λούνα ξεκινά την απίστευτη περιπέτειά της από την αποθήκη του σπιτιού της, καταλήγοντας να περιπλανιέται στο σύμπαν και να προσγειώνεται στον άγνωστο γκρίζο πλανήτη. Εκεί συναντά το αλλόκοτο πλάσμα. Αν και στην αρχή φοβούνται ο ένας τον άλλον και διστάζουν να πλησιάσουν, μέσα από σχήματα, χρώματα και μουσικές, ανακαλύπτουν το παιχνίδι, το γέλιο και τη χαρά της συνεργασίας.

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του Βασίλι Καντίνσκι και περιλαμβάνει αποσπάσματα κλασικής μουσικής. Μιλά για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνεργασία και τη χαρά της δημιουργίας. Τα παιδιά, μέσω μικρών συμμετοχικών δράσεων, γίνονται μέρος της ιστορίας και βοηθούν τη Λούνα να γεμίσει τον γκρίζο πλανήτη με χρώματα και συναισθήματα, ομορφαίνοντας τον κόσμο του.

Η αναφορά στον Καντίνσκι λειτουργεί ως αφορμή για τη σύνδεση της μουσικής με τη ζωγραφική και της φαντασίας με την εικαστική έκφραση και το συναίσθημα. Οι νότες μετατρέπονται σε χρώματα, τα σχήματα σε συναισθήματα, και τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς η τέχνη μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη συνεργασία. Η παράσταση καλλιεργεί τη δύναμη της φαντασίας και αναπτύσσει την κοινωνική νοημοσύνη των μικρών παιδιών, ενισχύοντας την αναγνώριση των συναισθημάτων.

Οι άλλες προτάσεις της ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Πέρα από την παράσταση «Στον Πλανήτη του Καντίνσκι!», το πρόγραμμα της ομάδας ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ για τη σεζόν 2026-27 περιλαμβάνει και δύο ακόμα θεατρικές προτάσεις για παιδιά. Αυτές είναι οι παραστάσεις «Το Κουτί» και «Μια τελεία… είναι μόνο η αρχή!».

Και οι τρεις παραστάσεις έχουν ως κοινό στόχο να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία, όπου τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη δράση, ανακαλύπτοντας τη χαρά της δημιουργικότητας και την αξία της φιλίας, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να αποδέχονται το διαφορετικό και να συνεργάζονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki