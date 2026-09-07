Κρήτη: Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο

Μια εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αρκετούς νομούς της Κρήτης, επηρεάζοντας περιοχές από τα Χανιά μέχρι και το Ηράκλειο. Το περιστατικό είχε ως άμεση συνέπεια τον εγκλωβισμό πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους και ανελκυστήρες, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επέμβει άμεσα σε δεκάδες περιπτώσεις.

Εκτεταμένο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση

Η διακοπή ρεύματος καταγράφηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και επηρέασε ένα μεγάλο τμήμα του νησιού. Συγκεκριμένα, από τα δυτικά, όπως τα Χανιά, έως και την πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, οι κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η διάρκεια της διακοπής εκτιμάται ότι ήταν περίπου 10 με 15 λεπτά, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα και τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Περιοχές που επλήγησαν

Στην ενότητα των Χανίων, η διακοπή ρεύματος ήταν αισθητή σε κεντρικές περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου, της Νέας Χώρας, της Λεωφόρου Σούδας, αλλά και στην παλιά πόλη, όπου η ζωή σταμάτησε για λίγο.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο Ηράκλειο, όπου το κέντρο της πόλης βυθίστηκε στο σκοτάδι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες.

Δραματικοί απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης είχε ως πιο σοβαρή συνέπεια τον εγκλωβισμό ατόμων σε διάφορα σημεία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, προχωρώντας σε άμεσες επεμβάσεις.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 30 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες και άλλους κλειστούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν να «τρέχουν και να μην φτάνουν» μπροστά στον μεγάλο αριθμό των κλήσεων για βοήθεια.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια του προβλήματος

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την εκτεταμένη αυτή διακοπή ρεύματος σε τόσους νομούς του νησιού παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τον παράγοντα που οδήγησε σε αυτή την ξαφνική διακοπή.

Με πληροφορίες από: flashnews.gr