Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια

Μια δικαστική απόφαση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αποτελεί την έμπνευση για το θεατρικό έργο «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία της Ερμίνας Κυριαζή, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο, φιλοξενούμενη στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια, με πρεμιέρα προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.

Το έργο επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από το ερώτημα «Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα;», ένα ζήτημα που παραμένει επίκαιρο και απασχολεί τη συλλογική μνήμη.

Η δικαστική υπόθεση που ενέπνευσε το έργο

Η κεντρική ιδέα του «Νούμερο 21» πηγάζει από αληθινά γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Πρόκειται για την αθώωση μιας γυναίκας η οποία είχε στραγγαλίσει τον σύζυγό της. Αυτή η δικαστική απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, αφήνοντας ένα βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας.

Το ερώτημα που αναδείχθηκε τότε και συνεχίζει να προβληματίζει είναι το πόσο μπορεί να υπομείνει ένας άνθρωπος τη βία προτού αντιδράσει, φτάνοντας στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το έργο της Χριστίνας Λαμπούση δεν αναζητά εύκολες απαντήσεις, αλλά προσπαθεί να εξερευνήσει τις πτυχές αυτού του σύνθετου ζητήματος.

Η προσέγγιση του «Νούμερο 21»

Το «Νούμερο 21» δεν περιορίζεται στην απλή αναπαράσταση ενός περιστατικού βίας. Αντιθέτως, στρέφει το βλέμμα στον ίδιο τον άνθρωπο, εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα της ύπαρξής του, στις αντιφάσεις που τον διακατέχουν και στα όρια που μπορεί να φτάσει. Η συγγραφέας δεν υιοθετεί στέρεες θέσεις, ούτε προσφέρει απλουστευτικές λύσεις.

Μέσα από τη θεατρική του μορφή, το έργο στοχεύει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για θέματα που, δυστυχώς, διατηρούν την επικαιρότητά τους. Η παράσταση καλεί το κοινό να προβληματιστεί πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία, την αντοχή και τις συνέπειες της βίας, χωρίς να κρίνει ή να προκαταλαμβάνει.

Οι δημιουργοί και οι συντελεστές

Τη συγγραφή του έργου υπογράφει η Χριστίνα Λαμπούση, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει με επιτυχία το «Εντός Περιθωρίου» στο ίδιο θέατρο, το Μικρό Γκλόρια. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Ερμίνα Κυριαζή, μια δημιουργός γνωστή για τις ξεχωριστές σκηνοθετικές της δουλειές. Στο παρελθόν, η Ερμίνα Κυριαζή έχει σκηνοθετήσει έργα όπως το «4EVER» του Γιώργου Ηλιόπουλου, το «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα» και το «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη.

Η συνάντηση των δύο δημιουργικών ματιών, της Χριστίνας Λαμπούση και της Ερμίνας Κυριαζή, χαρακτηρίζεται από μια κοινή οπτική στα ευαίσθητα θέματα της ανθρώπινης εμπειρίας. Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Καραβιώτης, Ξένια Κουτσουμπού και Λεωνίδας Λεοντιάδης.

Πληροφορίες για την παράσταση και το βιβλίο

Η πρεμιέρα του «Νούμερο 21» έχει οριστεί για τις 17 Οκτωβρίου και οι παραστάσεις θα φιλοξενούνται στο Μικρό Γκλόρια. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο που αναδεικνύει ένα διαχρονικό ερώτημα γύρω από τη βία και την ανθρώπινη αντίδραση σε αυτή.

Παράλληλα με τη θεατρική του μεταφορά, το βιβλίο «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση κυκλοφορεί και διατίθεται από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Η έκδοση του βιβλίου προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στην προσέγγιση του θέματος, επιτρέποντας στους αναγνώστες να εμβαθύνουν στην ιστορία και τους προβληματισμούς που θέτει η συγγραφέας.

Με πληροφορίες από: Topontiki