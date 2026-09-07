Η φωτιά στους Κωφούς Μαγνησίας οριοθετήθηκε

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση στην ευαίσθητη δασική περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων στην περιοχή των Κωφών

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της φωτιάς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε από την παρουσία δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Οι πεζοπόρες ομάδες, εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις, συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόσβαση και την κατάσβεση σε δύσβατα σημεία της περιοχής Κωφοί Μαγνησίας. Παράλληλα, 10 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο μέτωπο, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της πληγείσας δασικής έκτασης, με στόχο την ταχεία οριοθέτηση.

Η συμβολή των εναέριων μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη δασική έκταση των Κωφών Μαγνησίας, η συνδρομή των εναέριων μέσων υπήρξε καθοριστική. Συνολικά, τέσσερα εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν άμεσα: τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τα μέσα αυτά πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, στοχεύοντας αποτελεσματικά στα ενεργά μέτωπα της φωτιάς και περιορίζοντας την εξάπλωσή της.

Η δράση των εναέριων μέσων ήταν ζωτικής σημασίας για την ταχεία αντιμετώπιση της κατάστασης, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της δασικής έκτασης. Ο συντονισμός μεταξύ των εναέριων και των επίγειων δυνάμεων επέτρεψε την αποτελεσματική κάλυψη της περιοχής και την επιτυχή οριοθέτηση της πυρκαγιάς, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον της Μαγνησίας.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων προσέφεραν σημαντική βοήθεια και οι υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλμυρού, ο οποίος συνέδραμε άμεσα με υδροφόρες, ενισχύοντας τις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος στην παροχή νερού. Αυτή η συνεργασία ήταν κρίσιμη για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των μέσων κατάσβεσης.

Η συνδρομή των υδροφόρων των ΟΤΑ αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επιχείρηση, διασφαλίζοντας ότι οι πυροσβέστες είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες νερού για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες. Η άμεση ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την ασφάλεια των κατοίκων της Μαγνησίας.

Διερεύνηση αιτιών και συνθήκες υψηλού κινδύνου

Μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την ενδελεχή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση των Κωφών. Σκοπός είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η περιοχή της Μαγνησίας βρισκόταν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 4. Αυτή η προειδοποίηση υπογραμμίζει την αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των καιρικών συνθηκών και καθιστά την άμεση και συντονισμένη αντίδραση των αρχών επιτακτική σε κάθε περιστατικό, όπως αυτό που σημειώθηκε στους Κωφούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis