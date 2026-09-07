Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta Caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

Μια απρόσμενη και μοναδική εμπειρία έζησαν δύο επισκέπτες από την Ουκρανία, η Inna και ο Vitaly, στην παραλία των Κολυμπίων στη Ρόδο πριν από λίγες ημέρες. Ενώ απολάμβαναν τον ήλιο μπροστά από ένα ξενοδοχείο, έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου φυσικού φαινομένου: της εκκόλαψης μιας φωλιάς θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Μικρά χελωνάκια άρχισαν να ξεπροβάλλουν κάτω από την ξαπλώστρα τους, προσφέροντας ένα θέαμα που τους άφησε άφωνους. Συνολικά 79 νεογέννητα χελωνάκια κατάφεραν να διανύσουν τη διαδρομή προς τη θάλασσα με τις δικές τους δυνάμεις, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρώτο τους ταξίδι.

Η μαγική εμπειρία των επισκεπτών

Οι δύο επισκέπτες από την Ουκρανία, η Inna και ο Vitaly, περιέγραψαν το θέαμα της εκκόλαψης των μικρών χελωνών ως «την πιο μαγική εμπειρία της ζωής τους». Το περιστατικό αυτό συνέβη σε μια παραλία που βρίσκεται μπροστά από ένα ξενοδοχείο στην περιοχή των Κολυμπίων της Ρόδου, όπου οι δύο επισκέπτες είχαν επιλέξει να περάσουν τις διακοπές τους, χωρίς να περιμένουν μια τέτοια συνάντηση με την άγρια ζωή.

Μόλις αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συνέβαινε κάτω από την ξαπλώστρα τους, με τα μικρά χελωνάκια να αναδύονται από την άμμο, η Inna και ο Vitaly ενημέρωσαν αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου για το σπάνιο αυτό γεγονός και την παρουσία της φωλιάς.

Άμεση κινητοποίηση και περίφραξη του σημείου

Μετά την ενημέρωση από τους δύο Ουκρανούς επισκέπτες, το προσωπικό του ξενοδοχείου προχώρησε άμεσα στην περίφραξη του σημείου όπου είχε εντοπιστεί η φωλιά. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση προστασία των νεογέννητων χελωνών και της φωλιάς, μέχρι την άφιξη των αρμόδιων ειδικών.

Στην περιοχή έσπευσε επιστημονικό προσωπικό από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία της εκκόλαψης και να καταγράψει όλα τα σχετικά δεδομένα. Ο απολογισμός της εκκόλαψης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς συνολικά 79 μικρά χελωνάκια Caretta caretta κατάφεραν να φτάσουν με επιτυχία στη θάλασσα, διανύοντας τη διαδρομή με τις δικές τους δυνάμεις.

Βασικές οδηγίες για τον εντοπισμό θαλάσσιας χελώνας

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους πολίτες και τους επισκέπτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν θαλάσσια χελώνα στην ακτή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες, καθώς είναι πολύ πιθανό η χελώνα να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη διαδικασία δημιουργίας φωλιάς και ωοτοκίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην προκαλείται κανένας θόρυβος, να μην χρησιμοποιούνται έντονα φώτα ή φωτογραφικό φλας. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να διαταράξουν σοβαρά το ζώο κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης διαδικασίας της ωοτοκίας του, επηρεάζοντας την επιτυχία της φωλιάς.

Διαχείριση φωλιάς και προστασία νεογέννητων χελωνών

Αφού η θαλάσσια χελώνα ολοκληρώσει την ωοτοκία της και επιστρέψει στη θάλασσα, η φωλιά θα πρέπει να οριοθετείται με τη μέγιστη προσοχή, χωρίς να διαταράσσεται καθόλου το σημείο. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο, ή εναλλακτικά τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», ώστε να αναλάβουν την περαιτέρω διαχείριση και προστασία.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση που εντοπιστούν μικρά χελωνάκια. Είναι ζωτικής σημασίας να μην πιάνονται και να μη μεταφέρονται από ανθρώπους στο νερό, καθώς πρέπει να διανύουν μόνα τους τη διαδρομή μέχρι τη θάλασσα, μια διαδικασία κρίσιμη για την ανάπτυξή τους. Σε περίπτωση εντοπισμού τους, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για την ορθή αντιμετώπιση.

Νομική προστασία των Caretta Caretta

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, καθώς και οι φωλιές τους, αποτελούν προστατευόμενα είδη. Η προστασία τους καθορίζεται και διασφαλίζεται τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή νομοθεσία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης αυτών των μοναδικών ειδών και των βιοτόπων τους για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader