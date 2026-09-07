Ξεσπά ο θείος του σμηναγού που σκοτώθηκε στην Τανάγρα: «Το phantom έβγαζε συνέχεια βλάβες - γιατί έστειλαν τόσο παλιό αεροπλάνο;»

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week. Ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ενός εκ των δύο χειριστών, μίλησε για την τραγωδία, εκφράζοντας την οδύνη του και θέτοντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Phantom αντιμετώπιζε συχνά βλάβες, ενώ αναρωτήθηκε γιατί χρησιμοποιήθηκε ένα τόσο παλιό αεροπλάνο.

Η τραγωδία στην Τανάγρα και το βαρύ πένθος

Το περασμένο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το φαντασμαγορικό θέαμα του Athens Flying Week μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης συνετρίβη στην Τανάγρα. Η τραγική πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η θλίψη και ο πόνος επικρατούν στον Πύργο, στην Πάτρα, αλλά και στον Κατσικά Ιωαννίνων, στα Πράμαντα και στα Τζουμέρκα, όπου διέμεναν και κατάγονταν οι δύο πιλότοι. Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αεροπόρων, καθώς δύο οικογένειες βυθίστηκαν σε ανείπωτη θλίψη.

Το όνειρο του πιλότου και η ανείπωτη θλίψη

Ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου μίλησε για τον ανιψιό του, περιγράφοντας το παιδικό του όνειρο να γίνει πιλότος. «Από μικρό παιδί, πέντε, έξι, εφτά χρονών, έκοβε φωτογραφίες και τις κόλλαγε στις πόρτες και έλεγε “θα γίνω πιλότος”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν 36 ετών και πατέρας μιας μόλις έξι μηνών κόρης.

Η οικογένειά του μετρούσε αντίστροφα για την ερχόμενη Κυριακή, οπότε και θα βάφτιζαν την κόρη του στον Κατσικά, με όλα να είναι έτοιμα για το χαρμόσυνο γεγονός. Ωστόσο, η ευτυχία μετατράπηκε σε ανείπωτη θλίψη με ένα τηλεφώνημα στον πατέρα του, ο οποίος ενημερώθηκε από τον διοικητή της πτέρυγας από την Ανδραβίδα για τον θάνατο του γιου του.

Οι καταγγελίες του θείου για το αεροσκάφος

Ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου εξέφρασε την αγανάκτησή του για την κατάσταση του αεροσκάφους. «Το Phantom έβγαζε συνέχεια βλάβες», δήλωσε, προσθέτοντας το ερώτημα: «Γιατί έστειλαν τόσο παλιό αεροπλάνο;». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανιψιός του ήταν έμπειρος πιλότος, όχι αρχάριος, με δεκατρία χρόνια εμπειρίας στο ίδιο αεροπλάνο, και η πτήση ήταν ρουτίνας.

«Δεν είχε δύναμη το αεροπλάνο, φάνηκε καθαρά», τόνισε ο θείος, συμπληρώνοντας: «Η επιτροπή βέβαια θα βγάλει το πόρισμα, αλλά από τη στάση του αεροπλάνου και την κλίση που πήρε, φάνηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε το αεροπλάνο». Ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν αποσυρθεί τα παλαιά αεροπλάνα εδώ και χρόνια, κάνοντας λόγο για δικαιολογίες.

Οι έρευνες και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ήδη αρχίσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες, που έχουν συγκεντρωθεί από τους εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν αρχίσει να δίνουν τα πρώτα στοιχεία για το μοιραίο δυστύχημα του Phantom F-4.

Παρόλα αυτά, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί, δίνοντας τις απαντήσεις που περιμένουν οι δύο οικογένειες. Μεταξύ αυτών είναι τα ακριβή αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, το αν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εκτίναξης και αν υπήρξε κάποια επικοινωνία από τους πιλότους. Ο θείος του Δημήτρη Πέτρου ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ή επίσκεψη από την Πολιτεία μετά το τηλεφώνημα του διοικητή.

Το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Το «τελευταίο αντίο» στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου θα πουν αύριο, Τρίτη, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του από την Πολεμική Αεροπορία και άνθρωποι από ολόκληρη την Ήπειρο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, σύμφωνα με πληροφορίες. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos