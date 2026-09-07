Η 90ή ΔΕΘ υποδέχεται πλήθος κόσμου με αυξημένη προσέλευση

Οι εργασίες της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) συνεχίζονται με αυξημένη προσέλευση πολιτών, καθώς και εκπροσώπων από τον πολιτικό και οικονομικό κόσμο της χώρας. Η φετινή διοργάνωση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 13 Σεπτεμβρίου, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή. Η Έκθεση γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την πρώτη της διεξαγωγή, υποδεχόμενη παράλληλα την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα.

Η αυξημένη προσέλευση και η παρουσία πολιτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τη διοργάνωση, η προσέλευση του κοινού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κάτι που παρατηρείται από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης. Πλήθος πολιτών έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τα περίπτερα και να ενημερωθεί για τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται.

Πέρα από την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού, η 90ή ΔΕΘ αποτελεί και σημείο συνάντησης για την πολιτική ηγεσία. Μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Έκθεσης, αναμένεται να περάσουν τις πύλες της και οι αρχηγοί των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων τις επόμενες ημέρες. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τον θεσμικό ρόλο της ΔΕΘ ως βήματος διαλόγου και παρουσίασης θέσεων.

Εκατό χρόνια ιστορίας και η τιμώμενη χώρα

Η φετινή διοργάνωση έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το ορόσημο προσδίδει έναν ιδιαίτερο τόνο στις φετινές εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τη μακρά ιστορία και τη συνεισφορά του θεσμού στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της επετείου, η 90ή ΔΕΘ υποδέχεται ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία. Η επιλογή αυτή προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό και τις καινοτομίες μιας χώρας με παγκόσμια ακτινοβολία. Η παρουσία της Ιαπωνίας αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της φετινής Έκθεσης.

Το περίπτερο της Ιαπωνίας: Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός

Η ιαπωνική αποστολή έχει διαμορφώσει ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον στο Περίπτερο 13. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ιαπωνική επιχειρηματικότητα. Η παρουσίαση αυτή αναδεικνύει την προηγμένη τεχνογνωσία και την δυναμική της ιαπωνικής οικονομίας.

Πέρα από την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, το περίπτερο της Ιαπωνίας εστιάζει και στον πλούσιο πολιτισμό της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Μέσα από διάφορες δράσεις και εκθέματα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πτυχές της ιαπωνικής παράδοσης και σύγχρονης κουλτούρας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες

Παράλληλα με τις εκθεσιακές παρουσιάσεις, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ εξελίσσεται ένα πολυθεματικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και να προσφέρει ψυχαγωγία και ενημέρωση σε όλους τους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καθημερινές συναυλίες, οι οποίες προσφέρουν στιγμές διασκέδασης και πολιτιστικής απόλαυσης. Επιπλέον, διοργανώνονται θεματικές εκθέσεις που εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ για τις οικογένειες και τα παιδιά έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος, η JuniorLand, όπου πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Reader