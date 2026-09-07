Η δίκη για τα Τέμπη επανεκκινεί σήμερα – Ποιοι θα εξεταστούν ως πρώτοι μάρτυρες

Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επανεκκινεί σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντός του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των υπερασπιστικών ισχυρισμών των κατηγορουμένων, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις των μαρτύρων.

Η επανεκκίνηση της δίκης

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, που έλαβε χώρα στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους. Σήμερα, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο, αυτό των υπερασπιστικών ισχυρισμών, τόσο των αυτοτελών όσο και των αρνητικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης είχαν ήδη αναπτύξει τους ισχυρισμούς τους πριν από την απαγγελία της κατηγορίας, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Οι 36 κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υψηλόβαθμα στελέχη ή υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η ΡΑΣ, το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών και η Hellenic Train, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν από το 2016 έως το 2023.

Οι πρώτοι μάρτυρες

Όπως είχε ανακοινώσει η πρόεδρος της έδρας λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των υπερασπιστικών ισχυρισμών, θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.

Οι πρώτοι μάρτυρες που θα εξεταστούν είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν ένα από τα 57 θύματα του δυστυχήματος.

Αλλαγές στην αίθουσα και οι παριστάμενοι

Η δίκη συνεχίζεται με δεδομένα που διαμορφώθηκαν κατά τους πέντε πρώτους μήνες της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου και διακόπηκε στις 28 Ιουλίου. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δικαστήριο ήταν η αίθουσα διεξαγωγής.

Στην πρώτη δικάσιμο, δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων είχαν εκφράσει διαμαρτυρίες για το μέγεθος της αίθουσας και τις συνθήκες. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη τροποποίηση με την αφαίρεση γυψοσανίδων και την ενοποίηση του χώρου του φουαγιέ με την κύρια δικαστική αίθουσα. Η μεγαλύτερη αλλαγή επήλθε τον Μάιο, όταν το δικαστήριο διέκοψε για έναν μήνα προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις. Αφαιρέθηκαν και άλλες γυψοσανίδες από γειτονικά δωμάτια, με αποτέλεσμα το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας να διαμορφωθεί από 283,75 τ.μ. σε 452,01 τ.μ. και να προστεθούν περισσότερα έδρανα για τους δικηγόρους και καθίσματα για το κοινό.

Αφού διευθετήθηκε το ζήτημα με την αίθουσα, το επόμενο θέμα αφορούσε τους παριστάμενους. Προς υποστήριξη της κατηγορίας παρίστανται μόνο συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες/τραυματίες και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα κυριότερα αιτήματα που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εξέλιξη της δίκης είτε απορρίφθηκαν, είτε κρατήθηκαν για μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: thestival.gr