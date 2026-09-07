Οικονομική ενίσχυση και διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των πιλότων της Τανάγρας

Οικονομική ενίσχυση ύψους 50.000 ευρώ θα καταβάλουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε καθεμία από τις οικογένειες των δύο πιλότων του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο στην Τανάγρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων που έχουν προς τις συγκεκριμένες τράπεζες οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η πρωτοβουλία των τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συγγενείς του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, δηλαδή η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, αποφάσισαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες στήριξης.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα, και ισομερώς, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων. Αυτή η ενέργεια έρχεται πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τις οικογένειες των δύο πιλότων.

Διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν και στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων. Αυτές οι υποχρεώσεις αφορούν στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες.

Οι δικαιούχοι αυτής της διαγραφής είναι οι γονείς, τα προστατευόμενα μέλη και οι σύζυγοι των δύο πιλότων. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα

Οι δύο πιλότοι, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στη διάρκεια υπηρεσιακής πτήσης στην περιοχή της Τανάγρας.

Η συντριβή σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026. Η απώλεια των δύο πιλότων προκάλεσε θλίψη, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση για την παροχή στήριξης στις οικογένειές τους.

Συλλυπητήρια και ένδειξη τιμής

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Η πρωτοβουλία των τραπεζών αποτελεί μια ένδειξη τιμής για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Ένωση Τραπεζών ανέφερε πως η ενέργεια αυτή ακολουθεί το πρότυπο αντίστοιχων απωλειών που έχουν σημειωθεί στο πρόσφατο παρελθόν, όπου επίσης παρασχέθηκε στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Οδηγίες για τους δικαιούχους

Για την υλοποίηση της παραπάνω πρωτοβουλίας, οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Συγκεκριμένα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την acting Γενική Διευθύντρια, κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση hba@hba.gr. Η Ένωση θα αναλάβει τον συντονισμό και την υλοποίηση των αποφάσεων για την οικονομική ενίσχυση και τη διαγραφή των δανειακών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos