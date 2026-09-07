Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη

Ένα 13χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη τραυματίστηκε βαριά μετά από πτώση από μπαλκόνι, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9). Οι αρχές κλήθηκαν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Το περιστατικό και ο εντοπισμός της ανήλικης

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, με την 13χρονη να εντοπίζεται τραυματισμένη σε πρασιά κτηρίου. Η περιοχή όπου σημειώθηκε η πτώση είναι αυτή της Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να οργανώσουν τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Επέμβαση Αστυνομίας, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής

Στο σημείο της πτώσης έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλίσουν την περιοχή. Παράλληλα, κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με διασώστες να φτάνουν γρήγορα για να προσφέρουν τις πρώτες ιατρικές βοήθειες στην τραυματισμένη ανήλικη.

Για τον απεγκλωβισμό της 13χρονης, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος λόγω της θέσης στην οποία βρέθηκε, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν με επιτυχία στον απεγκλωβισμό της, ανοίγοντας τον δρόμο για την ασφαλή μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της

Μετά τον απεγκλωβισμό και την παροχή των πρώτων βοηθειών, η 13χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίπτωσή της, παρέχοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ως βαριά τραυματισμένη. Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr