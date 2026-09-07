Κλείνει αύριο η υποβολή αιτήσεων για συμπληρωματικές εξετάσεις στα δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) ολοκληρώνεται αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε αυτή τη δυνατότητα για το σχολικό έτος 2026-2027, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων σε συγκεκριμένα σχολεία ανά την Ελλάδα, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι γονείς ή κηδεμόνες τους, έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η προθεσμία λήγει συγκεκριμένα στις 10:00 π.μ. και η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι, είναι η https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s. Εκεί θα βρουν επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή.

Στόχος της συμπληρωματικής διαδικασίας

Η συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων έχει ως κύριο στόχο την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων μαθητών και μαθητριών. Αυτό αφορά συγκεκριμένα τη Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2025-2026.

Επιπλέον, η διαδικασία καλύπτει και κενές θέσεις της Α΄ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. για τις οποίες είτε δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων είτε αυτός έχει εξαντληθεί. Η δυνατότητα αυτή δίνεται για το σχολικό έτος 2026-2027, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και πώς

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας έως και ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο. Η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ εκείνων των σχολείων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την κάλυψη. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της προαναφερθείσας ψηφιακής πλατφόρμας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία. Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει ότι οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από μαθητές που δεν ανήκουν ήδη στο δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Διεξαγωγή και αποτελέσματα των εξετάσεων

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο εκάστοτε Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο που έχει επιλεγεί από τους μαθητές κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Η διαδικασία των εξετάσεων θα περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών έχει οριστεί έως τις 09:00 π.μ., ενώ η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 10:00 π.μ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις εγγραφές.

Το δίκτυο των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων

Για το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027, συνολικά 20 σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν στο δίκτυο των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Αυτές περιλαμβάνουν 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια, ενισχύοντας την εκπαιδευτική προσφορά της χώρας.

Στις δώδεκα σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στο δίκτυο το 2025, οι οποίες βρίσκονται σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προστεθούν οκτώ ακόμη. Οι νέες αυτές μονάδες θα λειτουργήσουν σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία των ΔΗΜ.Ω.Σ. στην ελληνική επικράτεια.

Με πληροφορίες από: Reader