Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Δροσοπηγής Αφιδνών, εντός των ορίων του δήμου Ωρωπού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τις 10:30 το πρωί, κινητοποιώντας άμεσα τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα για την κατάσβεση των φλογών.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση αντίδραση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, μια περιοχή που ανήκει στον δήμο Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Η άμεση ενημέρωση οδήγησε σε ταχύτατη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με σκοπό τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι η φωτιά είχε αρχίσει να καίει σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, γεγονός που απαιτούσε άμεση και συντονισμένη επέμβαση. Η τοποθεσία της Δροσοπηγής Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού της Αττικής, τέθηκε αμέσως στο επίκεντρο των επιχειρήσεων.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συνολικά, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 15 οχήματα. Επιπλέον, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν πέντε εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση. Η συνδρομή των εναέριων μέσων θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η συνδρομή του δήμου και οι εθελοντές

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο δήμος Ωρωπού. Ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, παρέχοντας υποστήριξη με υδροφόρες. Η παρουσία των υδροφόρων οχημάτων του δήμου είναι σημαντική για την ανεφοδιασμό των επίγειων δυνάμεων με νερό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υδάτινους πόρους είναι περιορισμένη.

Εκτός από τις επαγγελματικές δυνάμεις, στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια κατάσβεσης. Η συμβολή των εθελοντών είναι πολύτιμη, καθώς ενισχύουν τις επιχειρήσεις και παρέχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Παρακολούθηση από drone και διερεύνηση αιτίων

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το drone είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας έτσι λεπτομερή δεδομένα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επιτρέπει στις επιχειρησιακές μονάδες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης στο πεδίο και να συντονίζουν καλύτερα τις ενέργειές τους.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για εμπρησμό.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή της Δροσοπηγής Αφιδνών, όπως και άλλες περιοχές της Αττικής, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτός ο χαρακτηρισμός υπογραμμίζει την αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα που απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την αντιμετώπιση της φωτιάς ακόμα πιο απαιτητική, καθώς ο κίνδυνος ταχείας εξάπλωσης είναι αυξημένος. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos