Ο Ματίας Αλμέιδα: «Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, δεν θα είχα ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο»

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το ποδόσφαιρο, τονίζοντας πώς το άθλημα του χάρισε εμπειρίες ζωής που διαφορετικά δεν θα είχε ζήσει ποτέ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Αργεντινός προπονητής υπογράμμισε ότι το ποδόσφαιρο εκπλήρωσε ένα παιδικό του όνειρο, επιτρέποντάς του να ταξιδέψει και να γνωρίσει πράγματα που φάνταζαν αδιανόητα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του τελικού του Leagues Cup, όπου η ομάδα του, η Μοντερέι, θα αντιμετωπίσει την Τολούκα, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

Η ευγνωμοσύνη για την καριέρα και το Leagues Cup

Ο Ματίας Αλμέιδα δήλωσε πως είναι ευγνώμων για την καριέρα που του χάρισε το ποδόσφαιρο. Για τον λόγο αυτό, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αρνητικό σχόλιο για οποιαδήποτε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, δίνοντας έμφαση στο Leagues Cup.

Συγκεκριμένα, ο Αλμέιδα ανέφερε: «Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν μιλήσει αρνητικά. Αν δείτε τις συνεντεύξεις Τύπου μου, σε κάθε στιγμή ήμουν χαρούμενος με αυτό το Κύπελλο. Όλα όσα παίζονται είναι όμορφα, αγαπώ το ποδόσφαιρο, αυτό είναι που κάνω και αυτό ονειρευόμουν».

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε τη θετική του στάση απέναντι σε κάθε πτυχή του αθλήματος, υπογραμμίζοντας την αξία και την ομορφιά κάθε αγώνα και διοργάνωσης.

Το παιδικό όνειρο και τα ταξίδια που δεν θα είχε κάνει

Ο Αλμέιδα προχώρησε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας όσα έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο με προσωπικές του εμπειρίες και αναμνήσεις. «Το να βρίσκομαι σε ένα γήπεδο όπως αυτό στο οποίο θα αγωνιστούμε μου φαίνεται εκπληκτικό. Δεν βλέπω τίποτα αρνητικό», δήλωσε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να αγωνιστεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ταξίδια, τονίζοντας πόσο καθοριστικό ήταν το ποδόσφαιρο για αυτές τις εμπειρίες. «Τα ταξίδια με το αεροπλάνο που κάνουμε μου φαίνονται εκπληκτικά. Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, δεν θα είχα ταξιδέσει ποτέ με αεροπλάνο», εξήγησε, αναδεικνύοντας την απρόσμενη διάσταση που έδωσε το άθλημα στη ζωή του.

Οι γαστρονομικές εμπειρίες και η αργεντίνικη νοοτροπία

Πέρα από τις μετακινήσεις, ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε και στις γαστρονομικές εμπειρίες που του προσέφερε η ποδοσφαιρική του πορεία. «Το φαγητό που μας προσφέρουν μου φαίνεται εντυπωσιακό. Δεν θα είχα φάει ποτέ δύο πιάτα», δήλωσε, περιγράφοντας την έκπληψή του για την ποιότητα και την ποσότητα των γευμάτων.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η πτυχή, σε συνδυασμό με την «αργεντίνικη νοοτροπία και την πείνα», τον «γεμίζει και με άλλα πράγματα», υποδηλώνοντας την ευρύτερη ικανοποίηση και πληρότητα που αντλεί από αυτές τις εμπειρίες. Η αναφορά του αυτή υπογραμμίζει την προσωπική του σύνδεση με τις ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Η αδιαπραγμάτευτη θετική οπτική για το άθλημα

Ο Αλμέιδα θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύονται τα λόγια του. «Όταν μιλάω, μιλάω σε βάθος. Το λέω αυτό γιατί μετά παίρνουν τα λόγια μου και τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν άλλα θέματα. Ό,τι βλέπω στο ποδόσφαιρο μου φαίνεται θετικό», ανέφερε, τονίζοντας την ειλικρίνεια των λεγομένων του.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ματίας Αλμέιδα επανέλαβε την αφοσίωσή του στο άθλημα, το οποίο ήθελε πάντα, από τότε που ήταν παιδί, πριν από πολλά χρόνια. «Επομένως, δεν βλέπω μειονεκτήματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να μιλούν για τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά εμείς παλαιότερα παίζαμε στο χώμα», κατέληξε, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την αγάπη του για το παιχνίδι, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η Μοντερέι θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν στον τελικό του Leagues Cup, αντιμετωπίζοντας την Τολούκα.

Με πληροφορίες από: Athletiko