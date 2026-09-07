Συναγερμός στο Ηράκλειο για ανήλικο που αγνοείται με SUP

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός ανήλικου αλλοδαπού. Ο ανήλικος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» του Ηρακλείου, αφού είχε επιβιβαστεί σε σανίδα SUP. Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και άλλων φορέων καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Έρευνες σε πλήρη εξέλιξη για τον αγνοούμενο ανήλικο

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού διεξάγονται με αμείωτη ένταση στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος», η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο νεαρός είχε ξεκινήσει με σανίδα SUP και έκτοτε αγνοείται, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές για την ανεύρεσή του.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη, με σκοπό τον ταχύ εντοπισμό του ανήλικου χειριστή της σανίδας. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, αντανακλώντας την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση δράση.

Ο συντονισμός των διασωστικών δυνάμεων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, όλες οι ενέργειες που αφορούν την έρευνα και τη διάσωση πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο είναι γνωστό με τα αρχικά ΕΚΣΕΔ. Το Κέντρο αυτό διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της επιχείρησης.

Ο συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και σκαφών. Μέσω αυτού του κέντρου, διασφαλίζεται η ομαλή ροή πληροφοριών και η βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων στην περιοχή των ερευνών.

Συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων

Στην ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ενεργά διάφορες δυνάμες, τόσο από το Λιμενικό Σώμα όσο και από άλλους οργανισμούς. Ειδικότερα, δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή, καλύπτοντας ένα σημαντικό τμήμα της θαλάσσιας έκτασης. Η παρουσία τους είναι συνεχής και ενισχυμένη.

Τις προσπάθειες ενισχύει και η Frontex, συμμετέχοντας με ένα πλοίο και ένα drone. Το drone παρέχει εναέρια κάλυψη, προσφέροντας μια ευρύτερη οπτική γωνία και βοηθώντας στον εντοπισμό από ψηλά. Αυτά τα μέσα συμβάλλουν καθοριστικά στην επέκταση του πεδίου των ερευνών.

Ενίσχυση των δυνάμεων και καιρικές συνθήκες

Πέρα από τις κρατικές δυνάμεις, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ιδιωτικά μέσα. Συγκεκριμένα, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος έχει ενταχθεί στις προσπάθειες, προσφέροντας την υποστήριξή του. Παράλληλα, διάφορα ιδιωτικά σκάφη συνδράμουν εθελοντικά, ενισχύοντας τον αριθμό των πλωτών μέσων που αναζητούν τον ανήλικο. Επιπλέον, αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενισχύοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες δυνάμεις και την επιχειρησιακή ικανότητα.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις έρευνες. Στη θαλάσσια περιοχή του «Δύσκου» πνέουν βόρειοι άνεμοι, η ένταση των οποίων εκτιμάται στα 6 έως 7 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν κυματισμό και μειώνουν την ορατότητα, καθιστώντας το έργο των διασωστών πιο απαιτητικό και επικίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki