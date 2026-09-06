Η Περλόρα, η μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ισπανίας, αναζητά τουριστική επανεκκίνηση

Στα παράλια της Αστουρίας, ανάμεσα στο Κανδάς και το Χιχόν, βρίσκεται η Περλόρα, η μεγαλύτερη εγκαταλελειμμένη πολιτεία της Ισπανίας. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο παραθαλάσσιο θέρετρο που εκτείνεται σε μια έκταση 20 εκταρίων μπροστά στον Βισκαϊκό Κόλπο και περιλαμβάνει 274 κτίρια. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το οριστικό κλείσιμό του, οι τοπικές αρχές αναζητούν τρόπους για την τουριστική του επανεκκίνηση, με στόχο να ανακτήσει την παλιά του αίγλη.

Η ιστορία ενός πρωτοποριακού θέρετρου

Η ιστορία του συγκροτήματος της Περλόρα ξεκίνησε το 1954, όταν δημιουργήθηκε ως μια μεγάλη «πόλη διακοπών» με σκοπό να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Για δεκαετίες, το θέρετρο αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον κοινωνικό τουρισμό της Ισπανίας, προσφέροντας προσιτές καλοκαιρινές διακοπές σε μια εποχή που τα ταξίδια θεωρούνταν πολυτέλεια.

Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι και δημόσιοι οργανισμοί έστελναν το προσωπικό τους στην Περλόρα, επιτρέποντας σε χιλιάδες ανθρώπους να απολαύσουν τις διακοπές τους. Το συγκρότημα σχεδιάστηκε από τους αδελφούς Φρανθίσκο και Φεδερίκο Σομολίνος, οι οποίοι συνδύασαν το μοντέρνο ρεύμα με παραδοσιακά στοιχεία της Αστουρίας, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή παραθαλάσσια κηπούπολη.

Μια αυτόνομη παραθαλάσσια πόλη

Η Περλόρα λειτουργούσε ως μια αυτόνομη παραθαλάσσια πόλη, ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες των επισκεπτών της. Στις περιόδους αιχμής, το θέρετρο μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 2.000 άτομα ανά περίοδο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών.

Εκτός από τα πολυάριθμα σαλέ και τις κατοικίες, οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις για διάφορα σπορ, παιδικές χαρές για τους μικρούς επισκέπτες, υγειονομικές υπηρεσίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ακόμα και μια εκκλησία, εξασφαλίζοντας ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες παροχές.

Η αντίστροφη μέτρηση και το οριστικό λουκέτο

Η αντίστροφη μέτρηση για την Περλόρα ξεκίνησε το 1982, όταν η διαχείριση του συγκροτήματος μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια της Αστουρίας. Από τότε, μια σειρά παραγόντων οδήγησε σταδιακά στην παρακμή του άλλοτε ζωντανού θέρετρου.

Οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ισπανών, η έλλειψη επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και οι αποτυχίες διαδοχικών σχεδίων αξιοποίησης συνέβαλαν στην εγκατάλειψή του. Το 2006, η Περλόρα έβαλε οριστικό λουκέτο, και έκτοτε, τα κτίρια παρέμεναν άδεια, υποκύπτοντας στη φθορά του χρόνου και των στοιχείων της φύσης.

Στόχος η τουριστική επανεκκίνηση

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το κλείσιμο, οι τοπικές αρχές στρέφουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην Περλόρα. Ο στόχος είναι η τουριστική επανεκκίνηση αυτού του μοναδικού μέρους, το οποίο περιβάλλεται από άγριες παραλίες και διαθέτει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του συγκροτήματος χωρίς να χαθεί ο ιστορικός και τοπικός χαρακτήρας του, ο οποίος το κατέστησε σύμβολο για γενιές Ισπανών. Η Περλόρα αναζητά πλέον μια δεύτερη ζωή, ελπίζοντας να ξαναγίνει πόλος έλξης, διατηρώντας την ταυτότητά της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta