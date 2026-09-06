Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μάχη με τις φλόγες σε Πηνεία και Σκιλλουντία, μήνυμα από το 112

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλεία, καθώς δύο σοβαρές πυρκαγιές καίνε ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της περιφερειακής ενότητας. Τα μέτωπα των φλογών εκδηλώθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας και στην περιοχή της Σκιλλουντίας, με τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους να είναι εντατικές. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, ενώ για την μία εκ των πυρκαγιών εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Σκιλλουντίας

Μία από τις δύο πυρκαγιές που απασχολούν την Ηλεία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκιλλουντίας. Η φωτιά έχει αναπτύξει μέτωπο σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικές. Οι δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί είναι σημαντικές, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν και εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από εδάφους, έχουν διατεθεί εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Επιπλέον, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχουν συνδρομή, συμπληρώνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το μέτωπο στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας

Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας της Ηλείας. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που απαιτεί άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση για την αποτροπή της επέκτασής της. Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί και σε αυτό το σημείο είναι ισχυρές, με στόχο την πλήρη κατάσβεση.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Πηνεία, έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με δέκα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, όπως και στην περίπτωση της Σκιλλουντίας, συνδράμουν έξι αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. Σημαντική είναι επίσης η συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και από μηχανήματα έργου, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην προσβασιμότητα των δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112 για τη Σκιλλουντία

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εξέλιξης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Σκιλλουντίας, εστάλθηκε μήνυμα από την υπηρεσία 112. Το μήνυμα αποσκοπούσε στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και στην προτροπή τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, και ειδικότερα της περιοχής Σκιλλουντία, να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Παράλληλα, τους ζητούσε να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συνεχής κινητοποίηση των δυνάμεων

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση και στα δύο μέτωπα των πυρκαγιών. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό αντίξοες συνθήκες. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό της επέκτασης των πυρκαγιών και στην τελική τους κατάσβεση, προστατεύοντας έτσι τις αγροτοδασικές εκτάσεις και τις κατοικημένες περιοχές της Ηλείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis