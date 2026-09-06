«Σε αγαπάω»: Η ύστατη προσπάθεια της Ιταλίδας να σωθεί από τον γυναικοκτόνο

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναικοκτονίας της 45χρονης Λορένας Ισκέρι στην Ιταλία, η οποία έπεσε θύμα απαγωγής και δολοφονίας από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της, Φεντερίκο Βέλα. Ο δράστης, αφού την πέταξε από ύψος 25 μέτρων, στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η άτυχη γυναίκα, παγιδευμένη και δεμένη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της, προσπάθησε να σωθεί καλώντας την αστυνομία και εκφράζοντας την αγάπη της στον πρώην σύντροφό της σε μια ύστατη προσπάθεια να τον μεταπείσει και να αποφύγει το μοιραίο.

Η ενέδρα στο γκαράζ και η απαγωγή

Η τραγική ιστορία της Λορένας Ισκέρι ξεκίνησε με μια ενέδρα θανάτου που της έστησε ο 36χρονος πρώην σύντροφός της, Φεντερίκο Βέλα. Ο δράτης είχε κρυφτεί μεθοδικά στο γκαράζ του σπιτιού της, περιμένοντας την επιστροφή της από την εργασία της, χωρίς η ίδια να υποψιάζεται το παραμικρό.

Μόλις η 45χρονη επέστρεψε στο σπίτι της, ο Βέλα της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και την έβαλε με τη βία μέσα στο πορτμπαγκάζ του δικού της αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε η απαγωγή της, με την Ισκέρι να βρίσκεται πλέον αιχμάλωτη στα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Ο χωρισμός και η άρνηση αποδοχής

Η σχέση της Λορένας Ισκέρι με τον Φεντερίκο Βέλα είχε λήξει τον Αύγουστο, ωστόσο ο 36χρονος δεν είχε αποδεχθεί το τέλος της σχέσης τους. Η άρνησή του να δεχτεί τον χωρισμό ήταν εμφανής και εκδηλωνόταν με διάφορους τρόπους.

Συγκεκριμένα, ο Βέλα έκανε συνεχώς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες αποκαλούσε την 45χρονη «γυναίκα της ζωής μου». Αυτές οι αναρτήσεις, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, υπογράμμιζαν την εμμονή του με την πρώην σύντροφό του και την αδυναμία του να προχωρήσει μετά τον χωρισμό.

Η κλήση στην αστυνομία και η καταδίωξη

Ενώ βρισκόταν παγιδευμένη και δεμένη μέσα στο πορτμπαγκάζ, η Λορένα Ισκέρι κατάφερε να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Με τις δυνάμεις που της είχαν απομείνει, έπιασε το κινητό της τηλέφωνο και κάλεσε τόσο φίλους της όσο και την αστυνομία, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Στην επικοινωνία της με τον αστυνομικό της γραμμής έκτακτης ανάγκης, η 45χρονη δήλωσε με αγωνία και φόβο: «Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει». Άμεσα, ένα περιπολικό της αστυνομίας ξεκίνησε την καταδίωξη του SUV του δράστη, προσπαθώντας παράλληλα να εντοπίσει το στίγμα του τηλεφώνου της για να την εντοπίσει εγκαίρως.

Τα μηνύματα του δράστη και η ύστατη προσπάθεια για σωτηρία

Την ίδια ώρα που η αστυνομία προσπαθούσε να εντοπίσει το όχημα, ο Φεντερίκο Βέλα έστελνε μηνύματα στις επαφές του. Οι φράσεις που χρησιμοποιούσε ήταν ασυνάρτητες και φαινομενικά ακατανόητες, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αποτελούσαν τον τρόπο του να δηλώσει τις φονικές του προθέσεις και το σχέδιό του.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι αστυνομικοί άκουσαν ξαφνικά ένα απότομο φρενάρισμα. Αμέσως μετά, ακούστηκαν οι φωνές της Λορένας Ισκέρι, η οποία ρώτησε τον δράστη με τρόμο: «Τι κάνεις;». Σε μία ύστατη και απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τη ζωή της, η άτυχη γυναίκα ακούστηκε να λέει στον πρώην σύντροφό της: «Σε αγαπάω, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε». Λίγο αργότερα, ο Βέλα την πέταξε από ύψος 25 μέτρων, προτού αυτοκτονήσει ο ίδιος, τερματίζοντας έτσι την τραγική αυτή ιστορία.

Με πληροφορίες από: Reader