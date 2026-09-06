Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας απαντά σε σχόλια που αμαυρώνουν τη μνήμη των νεκρών στην Τανάγρα

Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Παναγιώτης Μαυρώνας, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του σε σχόλια που, όπως αναφέρει, αμαυρώνουν τη μνήμη των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, προκαλώντας θλίψη αλλά και διάφορες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Η απάντηση του πιλότου στα σχόλια

Ο κ. Μαυρώνας δήλωσε ότι αρχικά ήθελε να μείνει μόνο στην απώλεια των δύο συναδέλφων του, αλλά τα «απίστευτα πράγματα» που διάβαζε στα social media τον οδήγησαν να γράψει «δυό σταράτες κουβέντες σαν απάντηση». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε σχόλια που υποστηρίζουν ότι «κακώς γίνονται οι αεροπορικές επιδείξεις», ότι «οι μαγκιές πληρώνονται» και ότι «τα παιδιά χάθηκαν για τα κέρδη ιδιωτών».

Επιπλέον, ο πιλότος κατέγραψε σχόλια που χαρακτήριζαν τους νεκρούς «θύματα του καπιταλισμού» και ότι «πλήρωσαν με την ζωή τους τις ψυχώσεις των στρατόκαυλων». Θεωρώντας πως όλα αυτά προσβάλλουν τη μνήμη των δύο αεροπόρων, αποφάσισε να απαντήσει χωρίς άλλη σκέψη.

Ο λόγος της πτήσης και οι αεροπορικές επιδείξεις

Ο Παναγιώτης Μαυρώνας υπογράμμισε ότι ο Γιάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα γιατί πέταξαν εκείνη την ημέρα και γιατί επέλεξαν το επάγγελμα του ιπτάμενου αξιωματικού. Ο λόγος ήταν η αγάπη τους για τα αεροπλάνα και η προσφορά στο κοινό εθνικό συμφέρον, καθώς και το «δύσκολο ψωμί» της οικογένειάς τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Σχετικά με τις αεροπορικές επιδείξεις, ο πιλότος εξήγησε ότι αυτές γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται σε όλο τον κόσμο, είτε με κρατικό πρόσημο είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία, για πολλούς λόγους. Ο κόσμος που τις παρακολουθεί, εκατομμύρια άνθρωποι, το κάνει από αγάπη για τις ιπτάμενες μηχανές. Στην Ελλάδα, ο απλός κόσμος έχει έναν επιπλέον λόγο: να καμαρώσει τους αεροπόρους του και να νιώσει ασφαλής και υπερήφανος.

Η προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο πιλότος τόνισε ότι η αίσθηση ασφάλειας προέρχεται από τις υπαρκτές απειλές και επιβουλές, ενώ η υπερηφάνεια πηγάζει από το γεγονός ότι ο μέσος ή φτωχός Έλληνας έχει υποφέρει και ταπεινωθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, αμφισβητώντας το μέλλον και την ύπαρξή του. Σε αυτές τις στιγμές, συσπειρώνεται στην ιδέα της πατρίδας και του έθνους του, όχι από πολεμοχαρές ή μιλιταριστικό πνεύμα.

Η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τον κ. Μαυρώνα, συμμετέπει ή διοργανώνει δικές της επιδείξεις για να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να δουν ένα μέρος των δυνατοτήτων της. Σκοπός είναι να κατανοήσουν ότι τα τεράστια ποσά που πληρώνουν από το υστέρημά τους δεν πηγαίνουν χαμένα και ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να τους υπερασπιστούν με την ίδια τους τη ζωή, όποτε χρειαστεί. Αυτό ισχύει όταν απειλούνται από τους Τούρκους, από τη φωτιά, ή όταν είναι απομονωμένοι, παγιδευμένοι, άρρωστοι ή τραυματίες. Για να μπορούν να εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα, πρέπει πρώτα να μάθουν αυτά που κάποιοι από τον καναπέ τους αποκαλούν «μαγκιές», ενώ οι αεροπόροι τα ονομάζουν «αρωγή, φιλότιμο, υπερ...».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr