Θρήνος στη Ζαχάρω: 58χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ζαχάρω Ηλείας, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ ο άνδρας εκτελούσε εργασίες, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Ο 58χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη μπροστά στα μάτια του γιου του, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ από το τραγικό θέαμα.

Η ζωή του θύματος

Ο άτυχος άνδρας, καταγόμενος από τη Ζαχάρω Ηλείας, είχε μετακομίσει το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα. Η μετακίνησή του στην πρωτεύουσα έγινε μαζί με την οικογένειά του, καθώς αναζητούσε μια καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία και συνθήκες εργασίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr