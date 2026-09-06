Καραμπόλα με έξι οχήματα στα Μέγαρα: Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Έξω από τα Μέγαρα, έξι οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, προκαλώντας εκτεταμένες δυσχέρειες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στον σχηματισμό ουρών χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το συμβάν στην Εθνική Οδό

Η καραμπόλα, στην οποία συμμετείχαν συνολικά έξι οχήματα, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Το ατύχημα έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή έξω από τα Μέγαρα, δημιουργώντας άμεσα προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν από τη σύγκρουση έχουν προκύψει τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση των επιβαινόντων, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και διερεύνηση

Ως άμεση συνέπεια του τροχαίου, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου επηρεάστηκε σημαντικά. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αθήνα, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με την κίνηση να διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Τα προβλήματα αυτά καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος της Κυριακής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό δίκτυο. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην καραμπόλα των έξι οχημάτων αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr