Οι ενδεκάδες ΟΦΗ και Κηφισιάς για την 3η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ και η Κηφισιά τίθενται αντιμέτωποι στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση, με τους προπονητές τους να έχουν καταλήξει στις αρχικές ενδεκάδες και τους παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο.

Οι επιλογές των προπονητών

Η αναμέτρηση μεταξύ ΟΦΗ και Κηφισιάς είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι προπονητές των δύο ομάδων, ο Χρήστος Κόντης για τον ΟΦΗ και ο Σεμπάστιαν Λέτο για την Κηφισιά, έχουν προβεί στις τελικές τους επιλογές όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν τον αγώνα και αυτούς που θα παραμείνουν στον πάγκο.

Οι αποφάσεις των δύο τεχνικών ηγετών αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρητίου Σταδίου. Οι επιλογές αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα της προετοιμασίας και της στρατηγικής που έχει χαράξει κάθε προπονητής για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Χριστογεώργος. Στην αμυντική γραμμή, οι επιλογές του κ. Κόντη είναι οι Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας και Ντίκμαν.

Στη μεσαία γραμμή, ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο και Νους. Τέλος, στην επιθετική γραμμή, οι Φούντας και Κόντρο έχουν επιλεγεί για να ηγηθούν της επίθεσης της κρητικής ομάδας.

Οι αναπληρωματικοί του ΟΦΗ

Στον πάγκο του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης έχει διαθέσιμους αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αναπληρωματικοί περιλαμβάνουν τους Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης και Γκονζάλες.

Επιπλέον, στον πάγκο βρίσκονται οι Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Αυτοί οι παίκτες είναι σε ετοιμότητα να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, εάν κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Η αρχική ενδεκάδα της Κηφισιάς

Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο προπονητής Σεμπάστιαν Λέτο έχει επίσης ορίσει την αρχική ενδεκάδα που θα αγωνιστεί στο Παγκρήτιο. Την εστία της ομάδας θα υπερασπιστεί ο Ραμίρες. Στην αμυντική γραμμή, οι επιλογές του κ. Λέτο είναι οι Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Μάνσο και Αμπάντα.

Στη μεσαία γραμμή, οι Γιαγκνέ, Ρουκουνάκης και Σαγάλ έχουν επιλεγεί για να συνθέσουν τον κορμό της ομάδας. Την επιθετική τριάδα της Κηφισιάς αποτελούν οι Πόμπο, Αντόνισε και Γκέρσον.

Οι αναπληρωματικοί της Κηφισιάς

Ο πάγκος της Κηφισιάς είναι επίσης γεμάτος με επιλογές για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναμονή είναι οι Αποστολάκης, Δοϊρανλής, Πέτκοφ, Μπένι και Θεοδωρίδης. Αυτοί οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Επιπλέον, στον πάγκο της Κηφισιάς βρίσκονται οι Εμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κουσουλός, Μαγγανάς και Χριστόπουλος. Η παρουσία αυτών των παικτών προσφέρει ευελιξία και επιλογές στον προπονητή για πιθανές αλλαγές τακτικής ή αντικαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko