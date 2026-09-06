Ο Ηλυσιακός απομάκρυνε μέλος του τεχνικού επιτελείου λόγω χυδαίου σχολίου στον Σιαμπάνη

Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. προχώρησε στην απομάκρυνση μέλους του τεχνικού του επιτελείου, έπειτα από μια χυδαία και προσβλητική τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σχόλιο αφορούσε τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, και έγινε στον απόηχο του σοβαρού τραυματισμού του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο αθηναϊκός σύλλογος καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, τονίζοντας ότι δεν συνάδει με τις αρχές και το ήθος που πρεσβεύει.

Το περιστατικό που οδήγησε στην απομάκρυνση

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισκίασε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο, έπειτα από τη σύγκρουση που είχε ο Μαροκινός στράικερ με τον τερματοφύλακα της θεσσαλικής ομάδας, Μάριο Σιαμπάνη. Ο 26χρονος κίπερ εξέφρασε άμεσα το σοκ που ο ίδιος βίωσε έπειτα από το συμβάν.

Ωστόσο, ο Μάριος Σιαμπάνης έγινε αποδέκτης αρνητικών σχολίων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα από αυτά τα σχόλια προήλθε από μέλος του τεχνικού επιτελείου του τμήματος μπάσκετ του Ηλυσιακού.

Η άμεση αντίδραση του Ηλυσιακού

Οι εξελίξεις ήταν άμεσες μετά τη δημοσίευση του σχολίου. Το μπασκετικό τμήμα του Ηλυσιακού, το οποίο συμμετέχει στη National League 1, δρομολόγησε την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου από τον σύλλογο. Η ομάδα καταδίκασε απερίφραστα τη συγκεκριμένη ενέργεια, τονίζοντας ότι δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που πρεσβεύει.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, η απόφαση για την απομάκρυνση του μέλους του τεχνικού επιτελείου λήφθηκε από τον προπονητή της ομάδας, κ. Μυριούνη. Ο Ηλυσιακός έλυσε τη συνεργασία του με το εν λόγω μέλος, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Η θέση του συλλόγου για τις αρχές και τις αξίες

Στην ανακοίνωσή του, ο Ηλυσιακός Α.Ο. δήλωσε ότι βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθεί δημόσια για ένα περιστατικό που δεν εκφράζει τον σύλλογο. Τονίστηκε ότι το σχόλιο ήταν χυδαίο, προσβλητικό και απολύτως απαράδεκτο απέναντι στον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Ηλυσιακό.

Ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι δεν χωρούν στους κόλπους του προσβολές, χυδαιότητες, εμπάθεια ή οποιαδήποτε μορφή έλλειψης σεβασμού προς αθλητές, προπονητές και ανθρώπους του αθλητισμού. Ο σεβασμός στον αντίπαλο, στον αθλητή και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον Ηλυσιακό.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής και προοπτική

Ο Ηλυσιακός θέλησε να καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν δείχνει και δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις εκφράζει. Η ανακοίνωση υπογράμμισε την ανάγκη για ανθρωπιά, ειδικά σε μια στιγμή κατά την οποία όλοι οφείλουν να σταθούν με ευαισθησία απέναντι σε έναν σοβαρό τραυματισμό.

Τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και πολύ περισσότερο στον Ηλυσιακό, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Ο σύλλογος δηλώνει ότι προχωρά μπροστά με καθαρές αρχές, σεβασμό και αξιοπρέπεια, διατηρώντας το ήθος που πρεσβεύει.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta