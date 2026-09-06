Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο υπόγειο της οικίας της στον Μαραθώνα. Η κόρη της, ηλικίας 68 ετών, φέρεται να παραδέχθηκε πως απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της με σκοπό να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή της. Η αποκάλυψη της υπόθεσης ήρθε στο φως μετά από την κατάθεση της εγγονής της θανούσας, η οποία ξετύλιξε το κουβάρι των γεγονότων.

Οι διώξεις και η αίτηση αναβολής

Χθες, ασκήθηκε ποινική δίωξη τόσο στην 68χρονη κόρη όσο και στον γιο της για το αδίκημα της εξαφάνισης νεκρού. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από κοινού στο αυτόφωρο δικαστήριο για να δικαστούν. Ωστόσο, ζήτησαν αναβολή της δίκης.

Η αίτηση αναβολής υποβλήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση από ειδικό ανθρωπολόγο, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Η κατάθεση της εγγονής και η αρχή των ερωτημάτων

Ενώ πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν η εγγονή να αναζήτησε τη γιαγιά της μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια απουσίας, στο φως έρχονται πληροφορίες από την κατάθεσή της. Η εγγονή ήταν αυτή που αποκάλυψε το καλά κρυμμένο μυστικό της οικογένειας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν είχε υποπτευθεί τίποτα μέχρι πρόσφατα. Η ανάγκη να βρει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της, λόγω μιας επικείμενης αγοραπωλησίας ακινήτου, ήταν αυτή που την οδήγησε στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Η μετακόμιση της μητέρας και ο υποτιθέμενος θάνατος

Η εγγονή κατέθεσε ότι το 2015, η μητέρα της την ενημέρωσε τηλεφωνικά πως είχε βρει νέο σύντροφο, ο οποίος κατοικούσε στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Της είπε ότι θα μετακόμιζε εκεί μαζί με τον αδερφό της, ενώ η γιαγιά θα τοποθετούνταν σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα της ήταν αραιή και αφορούσε κυρίως θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα, χωρίς να συζητούνται άλλα ζητήματα. Τα Χριστούγεννα του 2017, η μητέρα της την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η γιαγιά είχε απεβιώσει από καρκίνο του εντέρου. Έκτοτε, η επικοινωνία τους διακόπηκε για αρκετό διάστημα. Η εγγονή αναρωτήθηκε πού θα γινόταν η ταφή ή η κηδεία, αλλά δεν επέμεινε, καθώς, όπως ανέφερε, δεν τα πήγαινε καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες.

Η αναζήτηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Τον τελευταίο καιρό, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πώληση του σπιτιού στον Μαραθώνα και βρέθηκε αγοραστής. Η εγγονή επικοινωνούσε καθημερινά με τον πατριό της και τον αδερφό της για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων που αφορούσαν την πώληση.

Την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026, η εγγονή υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ληξιαρχείο της Πεντέλης, αναζητώντας το πιστοποιητικό σε γηροκομείο της περιοχής, όπως της είχε πει η μητέρα της ότι απεβίωσε η γιαγιά. Ωστόσο, από το ληξιαρχείο έλαβε αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δεν βρέθηκε καμία ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της. Από εκείνη τη στιγμή, γεννήθηκαν μέσα της σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού είχε θαφτεί και πότε.

Η αποκάλυψη του μυστικού από τον πατριό

Σύμφωνα με την κατάθεση της εγγονής, σε ερωτήσεις που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά της, και συγκεκριμένα στη μητέρα της, η τελευταία απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα, και ενώ είχε φέρει σε επαφή τον αδερφό της και τον πατριό της, έλαβε τηλεφώνημα από τον πατριό της.

Ο πατριός της εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός της μαζί με τη μητέρα της λάμβαναν τη σύνταξη της γιαγιάς και ότι την είχαν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Αυτή η ομολογία ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης και οδήγησε στις τρέχουσες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki