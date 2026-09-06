Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη κοντά σε μονή στην Κοζάνη

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή της Κοζάνης, μετά τον εντοπισμό μιας σορού. Το πτώμα ενός ηλικιωμένου άνδρα, αγνώστων στοιχείων, βρέθηκε κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως, στην περιοχή του Κασλά. Η κατάσταση της σορού υποδεικνύει ότι βρισκόταν εκεί για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο εντοπισμός της σορού στην περιοχή του Κασλά

Ο εντοπισμός της σορού έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή του Κασλά, στην Κοζάνη. Το πτώμα βρέθηκε σε σημείο κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διενεργήσουν τις πρώτες ενέργειες και να συλλέξουν στοιχεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Η ανακάλυψη της σορού σε αυτή την κατάσταση έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Προχωρημένη σήψη και πρώτες εκτιμήσεις

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση ταυτοποίησή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουν γίνει από τους ειδικούς αναφέρουν ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα ενδέχεται να έχει συμβεί περίπου 30 ημέρες πριν από τον εντοπισμό του. Αυτό το χρονικό διάστημα υποδηλώνει ότι το πτώμα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετές εβδομάδες.

Η κατάσταση της σήψης αποτελεί βασικό στοιχείο για τους ιατροδικαστές, καθώς τους βοηθά να προσδιορίσουν το χρονικό πλαίσιο του θανάτου. Η ακριβής εκτίμηση του χρόνου θανάτου είναι κρίσιμη για την πορεία των ερευνών και τη σύνδεση του περιστατικού με τυχόν εξαφανίσεις ατόμων στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της αστυνομίας

Αμέσως μετά την ενημέρωση για τον εντοπισμό της σορού, δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού στην περιοχή του Κασλά. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις πρώτες ενέργειες για τη διασφάλιση των ευρημάτων και τη συλλογή μαρτυριών. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Πέραν των αστυνομικών δυνάμεων, κλήθηκε και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό. Ο ρόλος του ιατροδικαστή είναι καθοριστικός, καθώς θα διενεργήσει την αυτοψία και θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τόσο τις συνθήκες όσο και τον ακριβή χρόνο όπου σημειώθηκε ο θάνατος του άνδρα. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και ταυτοποίηση

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με διπλό στόχο: την ταυτοποίηση του ηλικιωμένου άνδρα και τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αντιστοιχίσει τη σορό με τυχόν δηλώσεις εξαφάνισης που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι περίπλοκη λόγω της προχωρημένης σήψης, αλλά οι αρχές χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα του θανόντος. Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένονται με ενδιαφέρον, προκειμένου να ριχθεί φως σε όλα τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit