Η νέα Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο συζητήσεων για την ανάπτυξη

Τα σημαντικά έργα που οδηγούν τη Θεσσαλονίκη σε μια νέα εποχή βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης για το μέλλον της πόλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Hellenic Growth Agora, εντός του περιπτέρου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι συζητήσεις εστιάστηκαν στην επέκταση του Μετρό, την ανάπλαση της ΔΕΘ και τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές.

Ο κομβικός ρόλος του μετρό

Για τον κομβικό ρόλο του Μετρό μίλησε ο Χρήστος Φαφούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό. Παρουσιάζοντας τον αντίκτυπο του έργου, ο κ. Φαφούτης εστίασε σε συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη που αναδεικνύουν την επίδραση του δικτύου στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πριν την ένταξη του νέου κλάδου προς την Καλαμαριά, η βασική γραμμή του Μετρό εξυπηρετούσε ήδη περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια επιβάτες μηνιαίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από 70.000 πολίτες ημερησίως. Με την προσθήκη των πέντε νέων σταθμών στην περιοχή της Καλαμαριάς, το δίκτυο αναμένεται να γίνει καθοριστικά πιο ελκυστικό, καθώς προβλέπονται επιπλέον 1,9 εκατομμύρια επιβάτες τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αθροιστικά, το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 4 εκατομμύρια επιβάτες ανά μήνα.

Ο κ. Φαφούτης ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή της σύμβασης για τις πρόδρομες εργασίες που αφορούν την επέκταση του Μετρό προς τις πυκνοκατοικημένες βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, προχωρούν κρίσιμες μελέτες για την ανάπτυξη σταθμών μετεπιβίβασης, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Το όραμα για το 2030 και η διασύνδεση

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, το μεγάλο στοίχημα για το έτος 2030 είναι η δημιουργία ενός συγκοινωνιακού συστήματος που θα είναι «πιο ενιαίο, πιο διασυνδεδεμένο και πιο έξυπνο». Αυτός ο στόχος σηματοδοτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις μεταφορές της πόλης.

Το όραμα αυτό περιλαμβάνει τον αρμονικό συνδυασμό του Μετρό με άλλα μέσα μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Η διασύνδεση αυτών των υποδομών αναμένεται να προσφέρει μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη λύση για τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ ως κινητήριος μοχλός

Μιλώντας για τη «νέα Θεσσαλονίκη», ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, χαρακτήρισε την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως «το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ελλάδα». Το έργο αυτό αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης.

Όπως τόνισε ο κ. Τσεντεμεΐδης, η καινούρια ΔΕΘ θα μεταμορφώσει τη σχέση της Διεθνούς Έκθεσης με την ίδια την πόλη. Ενώ σήμερα ο χώρος διαθέτει 7 στρέμματα διάσπαρτου πρασίνου, με την ολοκλήρωση της ανάπλασης θα υπάρχουν 120 στρέμματα. Αυτή η αύξηση του πράσινου χώρου είναι καθοριστική.

Η σημαντική αυτή αλλαγή θα ενισχύσει τη σχέση και την επαφή της φύσης με τον πολίτη, προσφέροντας έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου μέσα στο κέντρο της πόλης. Η αναβάθμιση του εκθεσιακού χώρου αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης.

Στρατηγική ανάπτυξης και σύγχρονες υποδομές

Αναφερόμενος στις υποδομές και τα μέσα μεταφοράς, ο κ. Τσεντεμεΐδης υποστήριξε πως για την πραγματική ανάδειξη και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, είναι απαραίτητο να σχηματιστεί και να υλοποιηθεί μια στρατηγική. Αυτή η στρατηγική θα επιτρέψει στην πόλη να αποκτήσει αυτό που δικαιωματικά θα ήθελαν όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος έλαβε υπόψη του ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται υποδομές και σε άλλες πρωτεύουσες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και σύγχρονες λύσεις στην περιοχή.

Τη βεβαιότητα ότι η πόλη αλλάζει εξέφρασε και ο Αλέξανδρος Θάνος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ. Όπως δήλωσε, «αυτό είναι ορατό, δεν είναι σχέδια που μένουν στα χαρτιά», τονίζοντας την απτή πρόοδο των έργων.

Ο κ. Θάνος συμπλήρωσε πως για πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη λαμαρίνες και πλέον υπάρχει ένα σύγχρονο τοπίο, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση της πόλης σε μια νέα εποχή με αναβαθμισμένες υποδομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki