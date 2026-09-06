Σύλληψη 53χρονου για φωτιά από αμέλεια στο Άγιο Όρος

Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια. Το περιστατικό αφορά φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:15, πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά την καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν σε παρακείμενη βλάστηση και να καούν περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα.

Ο εμπρησμός από αμέλεια και η άμεση επέμβαση

Η πυρκαγιά στο Άγιο Όρος εκδηλώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:15 το μεσημέρι, όπως αναφέρουν οι αρχές. Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά εντοπίζεται πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών, το οποίο αποτελεί τμήμα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Η άμεση κινητοποίηση ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση του περιστατικού σε μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση, ο 53χρονος άνδρας προέβη σε καύση απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, έβαλε φωτιά σε σκουπίδια που βρίσκονταν μέσα σε ένα μεταλλικό βαρέλι. Ωστόσο, η φωτιά διαφύγει από το βαρέλι και επεκτάθηκε σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Η έκταση που κάηκε υπολογίζεται σε περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση της ομάδας πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Η ταχύτητα αντίδρασης της ομάδας ήταν καθοριστική, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση των φλογών και τον κίνδυνο για μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή.

Η σύλληψη και το διοικητικό πρόστιμο

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα. Χάρη στην άμεση αυτή κινητοποίηση, συνελήφθη ένας άνδρας 53 ετών, ημεδαπός, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους.

Ο 53χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς οι ενέργειές του κατά την καύση των απορριμμάτων οδήγησαν στην πρόκληση και εξάπλωση της πυρκαγιάς. Πέραν της σύλληψης, στον συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε στα 2.625 ευρώ, ποσό που προβλέπεται για τέτοιου είδους παραβάσεις.

Η αυξημένη ετοιμότητα των πυροσβεστικών αρχών

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αυτή η ετοιμότητα είναι συνεχής και αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν εντατικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο στόχος είναι η πρόληψη και η άμεση επέμβαση, ενώ προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας, είτε πρόκειται για εμπρησμό από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Τα στοιχεία των εμπρησμών για το 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 6η Σεπτεμβρίου του έτους 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 767 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές. Το συνολικό ύψος των προστίμων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 1.288.487,72 ευρώ, αντανακλώντας τη σοβαρότητα των επιπτώσεων και την ανάγκη για συμμόρφωση.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 339 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς. Από αυτές τις συλλήψεις, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 302 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν στο 89,09% του συνόλου, αφορούν εμπρησμούς που προκλήθηκαν από αμέλεια. Αντίθετα, 37 συλλήψεις, ποσοστό 10,91%, αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos