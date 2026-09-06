Αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύφθηκε σε δάσος της Τσεχίας

Ένα εύρημα που αρχικά έμοιαζε με ένα παλιό, σκουριασμένο δοχείο αποδείχθηκε ένας πραγματικός αρχαιολογικός θησαυρός σε δάσος της Τσεχίας. Δύο πεζοπόροι εντόπισαν εκατοντάδες χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, συνολικού βάρους περίπου επτά κιλών. Η ανακάλυψη, η οποία κρατήθηκε μυστική για αρκετούς μήνες, ανακοινώθηκε πρόσφατα δημόσια, προκαλώντας το ενδιαφέρον των ειδικών.

Η ανακάλυψη στο δάσος των Krkonoše

Η ιστορία ξεκίνησε όταν δύο ανώνυμοι πεζοπόροι διέσχιζαν ένα δάσος στην Τσεχία. Εκεί, ανάμεσα στα βράχια των βουνών Krkonoše, εντόπισαν μια παλιά, σκουριασμένη κονσέρβα, η οποία ήταν σχεδόν αόρατη. Το δοχείο βρισκόταν μέσα σε έναν παλιό πέτρινο τοίχο.

Οι δύο πεζοπόροι αποφάσισαν να ανοίξουν το δοχείο, χωρίς να γνωρίζουν τι κρυβόταν στο εσωτερικό του. Αυτό που βρήκαν ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η σκουριασμένη κονσέρβα έκρυβε έναν ανεκτίμητο θησαυρό.

Τα πολύτιμα ευρήματα

Στο εσωτερικό της κονσέρβας βρέθηκαν συνολικά 598 χρυσά νομίσματα. Τα νομίσματα ήταν τακτοποιημένα με προσοχή, σε έντεκα σειρές, και ήταν τυλιγμένα σε μαύρο ύφασμα, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση του κατόχου να τα προστατεύσει.

Περίπου ένα μέτρο μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η κονσέρβα, εντοπίστηκε και ένα δεύτερο κουτί. Αυτό το κουτί, το οποίο ήταν σιδερένιο, περιείχε επίσης μια σειρά από πολύτιμα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δεκαέξι χρυσές θήκες τσιγάρων, δέκα βραχιόλια, μία χτένα, μία αλυσίδα με κλειδί, μια μικρή θήκη για πούδρα και ένα ασημένιο τσαντάκι, συμπληρώνοντας τον πλούτο του ευρήματος.

Η αξία και η χρονολόγηση του θησαυρού

Το συνολικό βάρος του ευρήματος υπολογίζεται σε περίπου επτά κιλά. Από αυτό το βάρος, τα 3,7 κιλά αντιστοιχούν αποκλειστικά στα χρυσά νομίσματα. Η σημερινή αξία των νομισμάτων εκτιμάται σε περίπου 284.000 ευρώ, αν και οι ειδικοί σημειώνουν ότι η τελική αποτίμηση μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των αναλύσεων.

Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1808 έως το 1915, καλύπτοντας μια σημαντική ιστορική περίοδο. Περίπου τα μισά από αυτά προέρχονται από τα Βαλκάνια, ενώ τα υπόλοιπα έχουν γαλλική προέλευση. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν απουσιάζουν νομίσματα από την Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο μυστήριο της προέλευσης του θησαυρού.

Το μυστήριο της τοποθεσίας και οι σφραγίδες

Η τοποθεσία της ανακάλυψης προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο στο μυστήριο του θησαυρού. Το εύρημα βρέθηκε κοντά στην παλιά εθνοτική μεθόριο, η οποία χώριζε τους τσεχικούς από τους γερμανικούς πληθυσμούς, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει την ιστορική σημασία της περιοχής.

Επιπλέον, ορισμένα από τα αυστροουγγρικά νομίσματα που βρέθηκαν φέρουν μικρές μεταγενέστερες σφραγίδες. Αυτές οι σφραγίδες προέρχονται από τη Σερβία ή τη Βοσνία και χρονολογούνται στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, υποδεικνύοντας μια πιθανή μετακίνηση ή επαναχρησιμοποίηση των νομισμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους.

Η παράδοση στις αρχές και η πιθανή ανταμοιβή

Οι δύο ανώνυμοι πεζοπόροι παρέδωσαν το πολύτιμο εύρημα στις αρχές στις αρχές του 2025. Ο θησαυρός παραδόθηκε σε ειδικό νομισματολόγο του Μουσείου της Ανατολικής Βοημίας, το οποίο βρίσκεται στο Χράντετς Κράλοβε. Η ανακάλυψη κρατήθηκε μυστική για αρκετούς μήνες, πριν ανακοινωθεί δημόσια για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, οι δύο πεζοπόροι ενδέχεται να ανταμειφθούν για την ανακάλυψή τους. Η νομοθεσία προβλέπει ανταμοιβή έως και 10% της εκτιμώμενης αξίας ενός τέτοιου ευρήματος. Εφόσον επιβεβαιωθεί η σημερινή αποτίμηση των 284.000 ευρώ, αυτό θα μπορούσε να τους αποφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ως αναγνώριση της ειλικρίνειάς τους και της συμβολής τους στην αρχαιολογική κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta