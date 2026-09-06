Τραγικό τέλος επήλθε στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού ενός 27χρονου άνδρα στα Γιαννιτσά, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση για περίπου μία εβδομάδα. Ο νεαρός άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη από έναν 26χρονο. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα την περασμένη εβδομάδα, με τον δράστη να έχει ήδη προφυλακιστεί για την πράξη του.

Το τραγικό τέλος μετά τη νοσηλεία

Ο 27χρονος άνδρας νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από την περασμένη εβδομάδα, όταν και δέχθηκε τον άγριο ξυλοδαρμό. Είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτούσε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ο νεαρός κατέληξε νωρίς το πρωί της σημερινής ημέρας. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε, βάζοντας ένα δραματικό τέλος στην υπόθεση του ξυλοδαρμού που είχε προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Γιαννιτσών.

Το χρονικό του αιματηρού συμβάντος

Το αιματηρό συμβάν που οδήγησε στον θάνατο του 27χρονου εκτυλίχθηκε την περασμένη εβδομάδα, ξεκινώντας από μια απλή διαφωνία. Ο νεαρός άνδρας είχε μια έντονη διαφωνία με τον 26χρονο δράστη μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί που βρίσκεται στην περιοχή των Γιαννιτσών. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε σε έναν σοβαρό καυγά, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα.

Η ένταση δεν περιορίστηκε εντός του χώρου του καταστήματος εστίασης, αλλά μεταφέρθηκε και έξω από αυτό, στον δημόσιο χώρο. Εκεί, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τα μοιραία γεγονότα που είχαν ως συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του 27χρονου.

Η μοιραία γροθιά και ο βαρύς τραυματισμός

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που έλαβε χώρα έξω από το νυχτερινό μαγαζί, ο 26χρονος επιτέθηκε στον 27χρονο. Ο δράστης χτύπησε το θύμα με μια ισχυρή γροθιά στο κεφάλι, μια ενέργεια που αποδείχθηκε καθοριστική και είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Ως άμεση συνέπεια του χτυπήματος, ο 27χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι του. Ο συνδυασμός της γροθιάς και της πτώσης προκάλεσε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες οδήγησαν στην άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο και τελικά στον θάνατό του.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση και το κατηγορητήριο

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου και πριν ακόμη επέλθει το τραγικό του τέλος, οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του 26χρονου δράστη. Ο κατηγορούμενος είχε ήδη προφυλακιστεί, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης του περιστατικού του άγριου ξυλοδαρμού, εν αναμονή της περαιτέρω εξέλιξης της υπόθεσης.

Ωστότε, μετά τον θάνατο του νεαρού άνδρα, αναμένεται πλέον να υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του 26χρονου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα, πιο σοβαρή, φάση στην ποινική διαδικασία, καθώς οι κατηγορίες θα γίνουν βαρύτερες, αντανακλώντας το τραγικό και οριστικό αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού που έλαβε χώρα στα Γιαννιτσά.

Με πληροφορίες από: Reader