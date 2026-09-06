Θρήνος στα Γιαννιτσά: Υπέκυψε ο 27χρονος που τραυματίστηκε σε καβγά

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 27χρονου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καβγά στα Γιαννιτσά Πέλλας την προηγούμενη εβδομάδα. Ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του. Για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή.

Η τραγική κατάληξη και η νοσηλεία

Ο 27χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμες. Παρά τη μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 8 το πρωί της Κυριακής, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Για τον θάνατο του νεαρού ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς αλλάζει τα δεδομένα για την ποινική αντιμετώπιση του φερόμενου ως δράστη.

Το χρονικό του επεισοδίου

Ο καβγάς που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου ξέσπασε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αντιπαράθεση ξεκίνησε μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί της πόλης, όπου οι δύο νεαροί διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες.

Φαίνεται ότι οι δύο άνδρες λογοφέρανε αρχικά για ασήμαντη αφορμή εντός του μπαρ. Η ένταση, ωστόσο, δεν εκτονώθηκε εκεί, αλλά συνεχίστηκε αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου εκτός του κέντρου διασκέδασης.

Η συμπλοκή στην οδό Πλαστήρα

Η συνέχεια του επεισοδίου δόθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Ο 27χρονος βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα ήταν η σύντροφός του, ενώ ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τουλάχιστον μία φορά με γροθιά τον 27χρονο. Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του, υποστάς τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η σύλληψη και η απολογία του 26χρονου

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί μετά το επεισόδιο και είχε απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Γιαννιτσών την 1η Σεπτεμβρίου. Είχε προφυλακιστεί με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το συμβάν.

Ο 26χρονος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη ή να τραυματίσει τον 27χρονο. Οι ισχυρισμοί του θα επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που προέκυψαν με τον θάνατο του παθόντα.

Αναβάθμιση της κατηγορίας

Μετά τον θάνατο του 27χρονου, η ποινική διάσταση της υπόθεσης αλλάζει σημαντικά. Η κατηγορία σε βάρος του 26χρονου αναμένεται να αναβαθμιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την τραγική κατάληξη. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε νέα νομική διαδικασία για τον κατηγορούμενο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 27χρονος έχασε τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis