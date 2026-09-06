Φωτιά στην Αχαΐα: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Πετσακοί

Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί της Αχαΐας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες μονάδες να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνεργασία με εθελοντές και τον Δήμο, καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό. Η είδηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενεργοποιώντας άμεσα το μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συνολικά, τριάντα πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή των Πετσακών, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος των επιχειρήσεων. Οι δυνάσεις αυτές ενισχύονται από μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόσβαση σε δύσβατα σημεία και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, στο πεδίο της μάχης βρίσκονται εννέα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν συνεχή υποστήριξη με την μεταφορά νερού και τον συντονισμό των επίγειων επιχειρήσεων. Στο πλευρό των επαγγελματιών πυροσβεστών βρίσκονται και εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύεται σημαντικά από την αεροπορική υποστήριξη, καθώς συνολικά επτά εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, έξι αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, στοχεύοντας στα μέτωπα της φωτιάς και συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσής της. Η παρουσία των αεροσκαφών είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε αγροτοδασικές εκτάσεις όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι περιορισμένη.

Τις εναέριες επιχειρήσεις συμπληρώνει ένα ελικόπτερο, το οποίο συνδράμει τόσο στις ρίψεις νερού όσο και στην παροχή εποπτείας από ψηλά. Τα εναέρια μέσα λειτουργούν συντονισμένα με τις επίγειες δυνάμεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης που στοχεύει στην ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία των γύρω περιοχών.

Συνεργασία με τον Δήμο και τεχνολογική υποστήριξη

Στο έργο της κατάσβεσης παρέχει σημαντική συνδρομή και ο Δήμος της περιοχής. Η κινητοποίηση του Δήμου περιλαμβάνει την παροχή υδροφόρων οχημάτων, τα οποία ενισχύουν την τροφοδοσία των πυροσβεστικών δυνάμεων με νερό, ένα στοιχείο κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και του Πυροσβεστικού Σώματος είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το drone είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, να αξιολογούν την εξέλιξη της φωτιάς και να προσαρμόζουν ανάλογα την στρατηγική κατάσβεσης.

Διερεύνηση των αιτίων και αυξημένος κίνδυνος

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Η περιοχή της Αχαΐας, κατά την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτή η προειδοποίηση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos