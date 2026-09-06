Η συντριβή του Phantom στην Τανάγρα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικές έρευνες των αρχών με στόχο να διαλευκανθούν τα αίτια της συντριβής του μαχητικού Phantom στην Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το τραγικό περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών, του Ιωάννη Μπλέσια και του Δημητρίου Πέτρου. Τα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης πληθαίνουν, με τη βασική απορία να επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή τεχνική βλάβη.

Η εντατική έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να «πέσει φως» στα αίτια της σοκαριστικής συντριβής του Phantom. Βασικό σημείο της διερεύνησης αποτελούν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του F-4E Phantom II στην Athens Flying Week της Τανάγρας. Όλα τα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη συντριβή του μαχητικού τίθενται στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, οποιαδήποτε αναφορά στην αιτία του δυστυχήματος παραμένει μια υπόθεση εργασίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις για το τι προκάλεσε την τραγωδία.

Τα κρίσιμα δεδομένα και το οπτικό υλικό

Η πτήση του μαχητικού, από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι και τη συντριβή του, διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά. Αυτή η σύντομη χρονική διάρκεια έχει καταγραφεί σε σημαντικό αριθμό βίντεο, τα οποία θα μελετηθούν εξονυχιστικά από τους εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα τεχνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και το ιστορικό του ίδιου του αεροσκάφους, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της έρευνας. Παράλληλα, το πλούσιο οπτικό υλικό από τις δεκάδες κάμερες που κατέγραφαν την επίδειξη προσφέρει ένα επιπλέον σημαντικό πεδίο ανάλυσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το σενάριο της επίδειξης και ο αρχικός ελιγμός

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σενάριο της επίδειξης είχε σχεδιαστεί με συγκεκριμένες παραμέτρους, περιλαμβάνοντας προκαθορισμένα ύψη και ταχύτητες. Μετά την απογείωση, το Phantom επρόκειτο να περάσει κάθετα πάνω από τον διάδρομο και στη συνέχεια να ανεβεί σε ύψος περίπου 2.000 ποδών.

Από αυτό το ύψος, το μαχητικό θα άρχιζε την κάθοδο, εκτελώντας έναν ελιγμό με δεξιά στροφή. Σκοπός αυτού του ελιγμού ήταν η επάνοδος επί πορείας του διαδρόμου. Πράγματι, το μαχητικό πέρασε με εντυπωσιακή ισχύ κάθετα πάνω από τον διάδρομο και πραγματοποίησε τη δεξιά στροφή όπως προβλεπόταν στο σχέδιο πτήσης.

Η κρίσιμη δεξιά στροφή και οι απαιτήσεις του Phantom

Το δυστύχημα σημειώθηκε πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της επίδειξης. Το αεροσκάφος βρισκόταν στη δεξιά στροφή όταν συνέβη το τραγικό συμβάν. Το επόμενο σκέλος της επίδειξης προέβλεπε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πέρασμα, κατά το οποίο το F-4 θα ευθυγραμμιζόταν με τον διάδρομο.

Στη συνέχεια, θα περνούσε πάνω από αυτόν σε ύψος περίπου 300 ποδών, δηλαδή περίπου 100 μέτρα, με ταχύτητα περίπου 550 μιλίων την ώρα, με σκοπό να κάνει ταχεία άνοδο. Έμπειροι ιπτάμενοι με χιλιάδες ώρες πτήσης στο F-4 εξηγούν ότι ένας ελιγμός με μεγάλη κλίση και αυξημένα g σε μικρό ύψος αποτελεί μια από τις πλέον απαιτητικές καταστάσεις για το συγκεκριμένο μαχητικό, αναφέροντας το σενάριο του «high-speed stall» και τα υψηλά g.

Με πληροφορίες από: Newsit