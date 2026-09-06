Λάθος καύσιμο στο αυτοκίνητο: τι πρέπει να κάνετε αμέσως

Η τοποθέτηση λάθος καυσίμου στο αυτοκίνητο συμβαίνει συχνότερα από όσο φανταζόμαστε. Η πίεση της καθημερινότητας, ένα διαφορετικό αυτοκίνητο ή η χρήση οχήματος που δεν μας ανήκει μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε σύγχυση μεταξύ βενζίνης και diesel. Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο πόσο λάθος καύσιμο μπήκε στο ρεζερβουάρ, αλλά κυρίως αν τέθηκε σε λειτουργία ο κινητήρας.

Εφόσον το αυτοκίνητο παραμείνει σβηστό, το πρόβλημα συνήθως περιορίζεται στην άντληση και στον καθαρισμό του ρεζερβουάρ. Αν όμως το λάθος καύσιμο κυκλοφορήσει στο σύστημα τροφοδοσίας, η επισκευή μπορεί να γίνει πολύ ακριβότερη και να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Άμεσες ενέργειες μετά το λάθος

Μόλις αντιληφθείτε ότι έβαλε λάθος καύσιμο, είναι ζωτικής σημασίας να μην εκκινήσετε τον κινητήρα του οχήματος. Αυτή η ενέργεια μπορεί να αποτρέψει την κυκλοφορία του λανθασμένου καυσίμου στο σύστημα τροφοδοσίας και να περιορίσει τη ζημιά.

Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα, συνιστάται να μην ανοίξετε ούτε τον διακόπτη της ανάφλεξης και να μην πατήσετε το κουμπί εκκίνησης, ακόμη και χωρίς να πατάτε συμπλέκτη ή φρένο. Αυτό συμβαίνει γιατί η ηλεκτρική αντλία καυσίμου μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν πάρει μπροστά ο κινητήρας, στέλνοντας το λάθος καύσιμο από το ρεζερβουάρ προς τις σωληνώσεις, την αντλία υψηλής πίεσης και τα μπεκ.

Ο κίνδυνος της εκκίνησης του κινητήρα

Ο λόγος που πρέπει να αποφευχθεί η εκκίνηση του κινητήρα είναι ότι η ηλεκτρική αντλία καυσίμου μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να συμβεί ακόμη και πριν ο κινητήρας πάρει μπροστά, στέλνοντας το λάθος καύσιμο από το ρεζερβουάρ προς τα ευαίσθητα μέρη του συστήματος τροφοδοσίας.

Σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων, η προετοιμασία του συστήματος καυσίμου μπορεί να αρχίσει ακόμη και με το ξεκλείδωμα ή το άνοιγμα της πόρτας του οδηγού. Εάν βρίσκεστε ακόμη δίπλα στην αντλία, ενημερώστε αμέσως το προσωπικό του πρατηρίου και μετακινήστε το αυτοκίνητο μόνο εφόσον μπορεί να σπρωχτεί με ασφάλεια και χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να καλέσετε οδική βοήθεια ή ένα εξειδικευμένο συνεργείο για την άντληση και τον καθαρισμό του ρεζερβουάρ.

Βενζίνη σε πετρελαιοκινητήρα: ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Η τοποθέτηση βενζίνης σε έναν πετρελαιοκινητήρα αποτελεί συνήθως το πιο επικίνδυνο από τα δύο πιθανά λάθη. Ο λόγος είναι ότι το diesel δεν χρησιμοποιείται μόνο ως καύσιμο, αλλά συμβάλλει και στη λίπανση της αντλίας υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων του συστήματος ψεκασμού. Η βενζίνη, αντίθετα, έχει πολύ μικρότερη λιπαντική ικανότητα.

Όταν η βενζίνη κυκλοφορήσει μέσα σε ένα σύγχρονο σύστημα common rail, μπορεί να αυξήσει δραματικά τις τριβές και να προκαλέσει φθορά στην αντλία υψηλής πίεσης. Στη χειρότερη περίπτωση, δημιουργούνται μεταλλικά ρινίσματα, τα οποία μεταφέρονται σε ολόκληρο το κύκλωμα και μπορούν να καταστρέψουν μπεκ, σωληνώσεις και μπεκιέρα, οδηγώντας σε εκτεταμένες και δαπανηρές επισκευές.

Οι επιπτώσεις στον πετρελαιοκινητήρα

Αν ο πετρελαιοκινητήρας έχει ήδη πάρει μπροστά με βενζίνη στο ρεζερβουάρ, μπορεί να εμφανίσει μια σειρά από προβλήματα. Μεταξύ αυτών είναι ο έντονος θόρυβος, η ακανόνιστη λειτουργία, η απώλεια ισχύος, η δυσκολία στην επιτάχυνση ή ακόμη και το σβήσιμο του κινητήρα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να συνεχίσετε την οδήγηση μέχρι το συνεργείο, ακόμη κι αν αρχικά φαίνεται ότι ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά. Ενώ στα παλαιότερα diesel υπήρχε μεγαλύτερη ανοχή σε μικρή ποσότητα βενζίνης, αυτό δεν ισχύει για τους σύγχρονους κινητήρες υψηλής πίεσης. Ακόμη και μια σχετικά μικρή ποσότητα βενζίνης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες βλάβες.

Πετρέλαιο σε βενζινοκίνητο: λιγότερο συχνό σφάλμα

Η τοποθέτηση diesel σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο είναι μια κατάσταση λιγότερο συνηθισμένη σε σχέση με το αντίστροφο σενάριο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε έναν πρακτικό λόγο που σχετίζεται με τον σχεδιασμό των αντλιών καυσίμου.

Συγκεκριμένα, το στόμιο της αντλίας πετρελαίου είναι συνήθως μεγαλύτερο σε διάμετρο και δεν χωρά εύκολα στην υποδοχή ανεφοδιασμού ενός βενζινοκίνητου οχήματος. Αυτό το φυσικό εμπόδιο λειτουργεί συχνά ως ένας πρώτος μηχανισμός αποτροπής του λάθους, μειώνοντας την πιθανότητα να συμβεί αυτό το είδος λανθασμένου ανεφοδιασμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki