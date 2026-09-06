Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις κηρύχθηκε με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, μετά την τραγική απώλεια δύο στελεχών τους. Η απόφαση ελήφθη σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, 37 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Το δυστύχημα συνέβη χθες, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του «Athens Flying Week 2026». Το τριήμερο πένθος ισχύει από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μοιραία πτώση του F-4E Phantom II

Το μαχητικό αεροσκάφος, τύπου F-4E Phantom II, ανήκε στην 338 Μοίρα «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης. Κατέπεσε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Οι δύο αξιωματικοί, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα έμπειροι. Είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού αεροσκάφους.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής

Οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Η επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία πτήση, χωρίς να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για την αιτία της συντριβής μέχρι στιγμής.

Βασικά στοιχεία της έρευνας αποτελούν βίντεο από δεκάδες διαφορετικές γωνίες, καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου, καθώς και συντρίμμια που είναι διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα. Οι εμπειρογνώμονες δίνουν πρώτη προτεραιότητα στη λεπτομερή ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες της διοργάνωσης, τα τηλεοπτικά συνεργεία και τα κινητά τηλέφωνα των θεατών.

Επειδή η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας επίδειξης, υπάρχει διαθέσιμο υλικό από πολλές οπτικές γωνίες, το οποίο μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την ταχύτητα, την κλίση, το ύψος και τη συμπεριφορά του αεροσκάφους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην καταγεγραμμένη επικοινωνία του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου, με τους ερευνητές να αναζητούν τυχόν αναφορά προειδοποιητικής ένδειξης από τους χειριστές.

Η πορεία του αεροσκάφους πριν την πτώση

Η πτήση επίδειξης είχε αρχίσει μόλις λίγα λεπτά πριν την πτώση. Το Phantom εκτελούσε προγραμματισμένους ελιγμούς σε χαμηλό ύψος και μεγάλη ταχύτητα, ακολουθώντας το προκαθορισμένο πρόγραμμα της επίδειξης.

Στα βίντεο διακρίνεται να πραγματοποιεί χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση και στη συνέχεια να εισέρχεται σε δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το αεροσκάφος εμφανίζει αυξημένο ρυθμό καθόδου, χάνει απότομα ύψος και καταλήγει στο έδαφος.

Η αντίδραση πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας

Μετά την τραγωδία, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, Παναγιώτης Μαυρώνας, αντέδρασε έντονα σε σχόλια που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Μαυρώνας εξέφρασε την ενόχλησή του για διάφορα «απίστευτα πράγματα» που διάβασε, πέρα από τις εκφράσεις θλίψης και αγάπης από χιλιάδες πολίτες.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος αναφέρθηκε σε σχόλια που υποστήριζαν ότι «κακώς γίνονται οι αεροπορικές επιδείξεις», ότι «οι μαγκιές πληρώνονται», ότι «τα παιδιά χάθηκαν για τα κέρδη ιδιωτών», ότι «πρόκειται για θύματα του καπιταλισμού» και ότι «πλήρωσαν με τη ζωή τους τις ψυχώσεις των στρατόκαυλων». Ο κ. Μαυρώνας τόνισε πως όλα αυτά προσβάλλουν τη μνήμη των δύο νεκρών αεροπόρων.

Το νόημα των αεροπορικών επιδείξεων και η προσφορά των πιλότων

Ο Παναγιώτης Μαυρώνας υπογράμμισε ότι ο Γιάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα γιατί πέταξαν και γιατί διάλεξαν το επάγγελμα του ιπτάμενου αξιωματικού. Η επιλογή τους βασίστηκε στην αγάπη για τα αεροπλάνα και στην προσφορά στο κοινό εθνικό συμφέρον, καθώς και στο δύσκολο ψωμί της οικογένειάς τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Ο πιλότος εξήγησε ότι αεροπορικές επιδείξεις γίνονται και θα γίνονται σε όλον τον κόσμο, είτε με κρατικό πρόσημο είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία, για πολλούς λόγους. Ο κόσμος που τις παρακολουθεί, εκατομμύρια άνθρωποι, το κάνει κυρίως από αγάπη για τις ιπτάμενες μηχανές. Στην Ελλάδα, ο απλός κόσμος παρακολουθεί τις επιδείξεις και για έναν επιπλέον λόγο: για να καμαρώσει τους αεροπόρους του και να νιώσει ασφαλής και υπερήφανος.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει ή διοργανώνει δικές της επιδείξεις για να δώσει μια μικρή ευκαιρία στους πολίτες να δουν ένα μέρος των δυνατοτήτων της. Στόχος είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι τα τεράστια ποσά που πληρώνουν από το υστέρημά τους δεν πηγαίνουν στον βρόντο και ότι κάποιοι θα σπεύσουν να τους υπερασπιστούν με την ίδια τους τη ζωή, αν και όποτε χρειαστεί. Αυτό αφορά απειλές από τους Τούρκους, από τη φωτιά, ή όταν είναι απομονωμένοι, παγιδευμένοι, άρρωστοι ή τραυματίες. Οι αεροπόροι, όπως ανέφερε ο κ. Μαυρώνας, ονομάζουν αυτές τις ενέργειες αρωγή, φιλότιμο και υπεράσπιση, σε αντίθεση με όσους από τον καναπέ τους τις χαρακτηρίζουν «μαγκιές».

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis