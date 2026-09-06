Μεγάλη πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί της Βοιωτίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Θωμά στη Βοιωτία εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Η αντίδραση στην εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν άμεση και συντονισμένη. Για την αντιμετώπιση της πύρινης εστίας στο Κλειδί Βοιωτίας, κινητοποιήθηκαν συνολικά 50 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες εργάστηκαν ακούραστα στο πεδίο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς που απειλούσε την αγροτοδασική έκταση.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων, προερχόμενες από την 4η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες για επιχειρήσεις σε δύσβατα εδάφη. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός Εθελοντών προσέφερε την πολύτιμη βοήθειά του, ενώ στην περιοχή έσπευσαν και 13 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ανεφοδίαζαν με νερό τις γραμμές κατάσβεσης και επιχειρούσαν σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Συνδρομή από αέρος και τοπική αυτοδιοίκηση

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμες, στην μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και εναέρια μέσα, τα οποία ήταν καθοριστικά για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις πύρινες εστίες. Η συμβολή τους ήταν σημαντική, ειδικά σε σημεία όπου η πρόσβαση για τα επίγεια μέσα ήταν δυσχερής.

Εκτός από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, σημαντική ήταν και η συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Τανάγρας κινητοποιήθηκε άμεσα, παρέχοντας υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης. Ειδικότερα, ο Δήμος διέθεσε υδροφόρες, οι οποίες ενίσχυσαν την παροχή νερού στις επίγειες δυνάμεις, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Μήνυμα 112 για ετοιμότητα και παρακολούθηση με drone

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για την ασφάλεια των κατοίκων, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα απευθυνόταν στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Θωμά στη Βοιωτία, όπου η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη στο Κλειδί. Μέσω αυτής της ειδοποίησης, οι πολίτες ενημερώθηκαν και κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που θα τους παρείχαν οι αρμόδιες Αρχές.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διατηρούσε συνεχή εικόνα της κατάστασης. Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της χρήσης ενός drone, το οποίο ήταν εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Η τεχνολογία αυτή επέτρεπε την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς από ψηλά, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Διερεύνηση των αιτίων και υψηλός κίνδυνος

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση.

Επισημαίνεται ότι η περιοχή του Κλειδιού Βοιωτίας, την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, βρισκόταν στην κατηγορία 3 του δείκτη επικινδυνότητας, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη προσοχή που απαιτείται σε τέτοιες συνθήκες και την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εξελιχθεί μια πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki