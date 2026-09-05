Βούλτεψη: «Οι μισές εγκυμονούσες» αιτία για τα κενά στα σχολεία

Σε άλλο επίπεδο έφτασε η συζήτηση για τα δεκάδες χιλιάδες κενά που παρατηρούνται στα σχολεία, μετά από μία δήλωση της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού, Σοφίας Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, κλήθηκε να απαντήσει για το επίμονο ζήτημα της κάλυψης των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος με μόνιμο προσωπικό, παρά τις χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών.

Η δήλωση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Η Σοφία Βούλτεψη, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στο Open, κλήθηκε να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται προσλήψεις περίπου 40.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι ανάγκες των σχολείων εξακολουθούν να μην καλύπτονται επαρκώς με μόνιμο προσωπικό. Η απάντησή της στο συγκεκριμένο ερώτημα ήταν άμεση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η βουλεύτρια δήλωσε: «Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες». Η τοποθέτηση αυτή συνέδεσε ευθέως την ανάγκη για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τις εγκυμοσύνες των διδασκόντων, προσδίδοντας μία νέα διάσταση στη συζήτηση για τις ελλείψεις στα σχολεία.

Το πλαίσιο των ελλείψεων στην εκπαίδευση

Το ζήτημα των δεκάδων χιλιάδων κενών στα σχολεία αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινή γνώμη. Κάθε χρόνο, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην πρόσληψη ενός μεγάλου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, ανέρχεται σε περίπου 40.000 άτομα. Παρά τις προσλήψεις αυτές, η συζήτηση επικεντρώνεται στο γιατί δεν επιλύεται οριστικά το πρόβλημα των κενών με μόνιμο διορισμό προσωπικού.

Η ανάγκη για την κάλυψη αυτών των κενών με μόνιμο τρόπο παραμένει ένα κεντρικό αίτημα, καθώς η παρουσία αναπληρωτών, αν και απαραίτητη για την άμεση λειτουργία των σχολείων, δεν προσφέρει τη σταθερότητα και τη συνέχεια που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η μετατόπιση της συζήτησης και προηγούμενες αναφορές

Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη περί εγκυμοσυνών δεν ήταν η πρώτη της τοποθέτηση επί του θέματος. Προηγήθηκε μία αναφορά της στην κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία, όπου, όπως υποστήριξε η ίδια, έχουν σταματήσει οι προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όταν της επισημάνθηκε ότι το επιχείρημα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των δεδομένων, η συζήτηση στην εκπομπή μετατοπίστηκε και επικεντρώθηκε στο ζήτημα των εγκυμοσυνών των εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχείρημα που συνδέει τις εγκυμοσύνες των εκπαιδευτικών με την ανάγκη για αναπληρωτές είχε χρησιμοποιηθεί και την προηγούμενη χρονιά, προκαλώντας και τότε αντιδράσεις. Η φετινή δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, ωστόσο, πήγε το ζήτημα ένα βήμα παραπέρα, καθώς αναφέρθηκε με συγκεκριμένο τρόπο στις «τις μισές εγκυμονούσες» που εμφανίζονται την πρώτη μέρα του σχολείου, δίνοντας έμφαση στην έκταση του φαινομένου κατά την άποψή της.

Η αποστομωτική απάντηση της Ιωάννας Λαλιώτου

Οι δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη δεν έμειναν αναπάντητες. Η Ιωάννα Λαλιώτου παρενέβη στη συζήτηση, δίνοντας μία απάντηση που χαρακτηρίστηκε ως αποστομωτική. Η κυρία Λαλιώτου σχολίασε τις τοποθετήσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας το ζήτημα σε μία διαφορετική βάση.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Λαλιώτου δήλωσε: «Αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες καθηγήτριες κάθε χρόνο, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα». Με αυτή την απάντηση, η κυρία Λαλιώτου υπογράμμισε την υπερβολή που ενδεχομένως εμπεριέχεται στη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, συνδέοντας έμμεσα το μέγεθος του υποτιθέμενου φαινομένου με το ευρύτερο δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki