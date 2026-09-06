Φύλακας κατηγορήθηκε ότι ήπιε σπάνιο ουίσκι του 1912, τον πρόδωσε το DNA

Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής αποκαλύφθηκε το 2012 σε μια ιστορική έπαυλη στην περιοχή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζον Σόντερς, ο οποίος εργαζόταν ως ένοικος φύλακας στην έπαυλη South Broadway Manor, κατηγορήθηκε ότι κατανάλωσε 52 μπουκάλια σπάνιου ουίσκι. Η συλλογή, που χρονολογούνταν από το 1912, είχε εκτιμηθεί σε πάνω από 100.000 δολάρια. Η έρευνα των αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση του γενετικού υλικού του Σόντερς στα άδεια μπουκάλια.

Η ανακάλυψη της σπάνιας συλλογής

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η ιδιοκτήτρια της έπαυλης South Broadway Manor, Πατρίσια Χιλ, αγόρασε την ιστορική ιδιοκτησία και ξεκίνησε εργασίες ανακαίνισης. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, ανακαλύφθηκε μια συλλογή σπάνιου ουίσκι.

Τα μπουκάλια ήταν κρυμμένα κάτω από μια σκάλα, η οποία αργότερα είχε κλειστεί. Παρέμεναν εκεί για δεκαετίες, χωρίς όλοι να γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Το ουίσκι ήταν Old Farm Pure Rye, που συνδεόταν με την παλιά West Overton Distilling Co. Οι πηγές τοποθετούν την παραγωγή του στο 1912, ενώ αναφέρεται επίσης ότι εμφιαλώθηκε το 1917. Επρόκειτο για μια συλλογή που χρονολογούνταν από την εποχή πριν από την Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.

Η εξαφάνιση και οι υποψίες

Τον Μάρτιο του 2012, η ιδιοκτήτρια Πατρίσια Χιλ έλεγξε τη συλλογή και διαπίστωσε ότι 52 μπουκάλια ήταν εντελώς άδεια. Ο 62χρονος τότε Τζον Σόντερς εργαζόταν ως ένοικος φύλακας της έπαυλης, η οποία είχε μετατραπεί σε bed and breakfast.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν και η προστασία της σπάνιας συλλογής ουίσκι. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, η συλλογή είχε μεταφερθεί στο υπόγειο της έπαυλης, στο ίδιο σημείο όπου διέμενε και ο Σόντερς. Η αστυνομία θεώρησε ότι ο φύλακας είχε πρόσβαση στα μπουκάλια και ανέλαβε να διερευνήσει εάν είχε καταναλώσει το περιεχόμενό τους. Ο Σόντερς, ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε πιει το ουίσκι.

Η αξία της συλλογής και η έρευνα DNA

Η υπόθεση δεν αφορούσε απλώς την εξαφάνιση μιας ποσότητας αλκοόλ, αλλά και την οικονομική της διάσταση. Σύμφωνα με εκτίμηση ειδικού που επικαλέστηκαν οι αρχές, κάθε μπουκάλι μπορούσε να αξίζει πάνω από 2.000 δολάρια. Η συνολική αξία της συλλογής που εξαφανίστηκε υπολογίστηκε περίπου στα 102.400 δολάρια. Ωστόσο, η ακριβής εμπορική αξία των μπουκαλιών παρέμενε αντικείμενο συζήτησης και απαιτούνταν επιπλέον καταθέσεις ειδικών.

Η έρευνα πήρε απρόσμενη τροπή όταν οι αρχές αποφάσισαν να εξετάσουν τα άδεια μπουκάλια για γενετικό υλικό. Οι εξετάσεις διήρκεσαν περίπου επτά μήνες. Σύμφωνα με την αστυνομία, στα μπουκάλια εντοπίστηκε DNA από το σάλιο του Σόντερς. Οι αρχές υποστήριξαν ότι το γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε ως δικό του και χρησιμοποίησαν το εύρημα ως στοιχείο στην υπόθεση.

Κατηγορίες και το απρόσμενο τέλος

Με βάση την έρευνα και τα ευρήματα, ο Σόντερς κατηγορήθηκε το 2013 για διακεκριμένη κλοπή και αποδοχή κλεμμένης περιουσίας. Παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η αστυνομία, ο ίδιος εξακολούθησε να αρνείται ότι είχε καταναλώσει το ουίσκι.

Το δικαστήριο, μετά από προκαταρκτική ακρόαση, επέτρεψε στην υπόθεση να προχωρήσει προς δίκη. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Morning Journal τον Αύγουστο του 2014, ο Τζον Σόντερς πέθανε στις 21 Ιουλίου 2014, σε ηλικία 63 ετών. Έτσι, η υπόθεση έκλεισε χωρίς να πραγματοποιηθεί δίκη που θα έκρινε οριστικά εάν ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση του σπάνιου ουίσκι.

Με πληροφορίες από: Topontiki