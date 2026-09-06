Μεγάλες κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την κυβερνητική πολιτική και τις διεθνείς κρίσεις. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η αστυνομία προχώρησε σε εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Οι χθεσινές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκαν ως μεγαλειώδεις, αγωνιστικές και μαζικές. Συμμετείχαν κυρίως μέλη της αντιπολίτευσης, καθώς και ομάδες αλληλέγγυες σε διεθνείς κρίσεις. Ένα από τα βασικά αιτήματα που αναφέρθηκαν ήταν η διαμαρτυρία για τη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα των διαμαρτυριών.

Οι πορείες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο μήνυμα των διαδηλωτών προς την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Η παρουσία πολιτικών αρχηγών και φορέων

Στις κινητοποιήσεις έδωσαν το παρών αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι φορέων. Στην πλατεία της ΧΑΝΘ βρέθηκε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συμμετείχε στις διαμαρτυρίες.

Στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, συγκεντρώθηκαν μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ). Εκεί βρέθηκαν επίσης η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά, ενισχύοντας την πολυφωνία των διαδηλώσεων.

Λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους, στην περιοχή της Καμάρας, συγκεντρώθηκαν μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, προσθέτοντας και αυτοί τη δική τους φωνή στις διαμαρτυρίες.

Η πορεία προς τη ΔΕΘ και η αστυνομική παρέμβαση

Όλοι οι διαδηλωτές, προερχόμενοι από τις διάφορες συγκεντρώσεις, κατευθύνθηκαν προς τη νότια πύλη της ΔΕΘ. Η πορεία τους τους οδήγησε περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», όπου και σταμάτησαν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να τους παρεμποδίσουν να προσεγγίσουν τον χώρο. Ο λόγος ήταν για να μην πλησιάσουν την περιοχή όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε τα νέα κυβερνητικά μέτρα, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εγκαινίων της έκθεσης.

Προσαγωγές και συλλήψεις μετά τις κινητοποιήσεις

Μετά το πέρας των κινητοποιήσεων, η αστυνομία προέβη σε συνολικά εννέα προσαγωγές. Από αυτές, οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα, τέσσερις από τις συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Μία επιπλέον σύλληψη σχετιζόταν με περίπτωση κατοχής ναρκωτικών και ταυτόχρονα κατοχής μαχαιριού. Η έκτη περίπτωση σύλληψης αφορούσε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης για απάτη. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι προληπτικοί έλεγχοι της αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η αστυνομία έδωσε μεγάλη βαρύτητα στους προληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι κρίθηκαν ουσιαστικοί για την τήρηση της τάξης. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 175 προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Αρκετοί από τους διαδηλωτές που έφεραν μαζί τους σακίδια αναγκάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές να τα ανοίξουν. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενό τους και να ελεγχθεί εάν οι διαδηλωτές είχαν στην κατοχή τους κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Με πληροφορίες από: Reader