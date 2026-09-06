Συνεχίζεται η έρευνα για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού F-4E Phantom II στην Τανάγρα, ένα δυστύχημα που βύθισε σε βαρύ πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η μοιραία πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026, στοίχισε τη ζωή σε δύο έμπειρους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν μεθοδικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τα τελευταία λεπτά της πτήσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η μοιραία πτήση και η απώλεια ύψους

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:55, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του Phantom από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Το αεροσκάφος έπεσε περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, κατά τη διάρκεια επίδειξης στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

Η απογείωση του μαχητικού πραγματοποιήθηκε ομαλά και για περίπου δύο λεπτά η πτήση εξελισσόταν σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα επίδειξης. Το Phantom ολοκλήρωσε την πρώτη δεξιά στροφή, ωστόσο κατά την επόμενη δεξιά στροφή άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος. Ο λόγος αυτής της απώλειας ύψους παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Τα θύματα της τραγωδίας

Οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 40χρονος Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου. Αποτελούσαν το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους, το οποίο ανήκε στην 338 Μοίρα «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης. Και οι δύο αξιωματικοί ήταν έμπειρα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, με σημαντική εμπειρία στις πτήσεις με αεροσκάφη τύπου Phantom.

Η στιγμή της πρόσκρουσης και οι συνέπειες

Το αεροσκάφος εκτελούσε χαμηλή πτήση όταν έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το έδαφος. Κατά την πτώση, το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο και πυκνός μαύρος καπνός στην περιοχή της συντριβής. Δυνάμεις πυρόσβεσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε και με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στην πρόσκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές.

Στο μικροσκόπιο οπτικοακουστικό υλικό και συνομιλίες

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Phantom έχασε ύψος και συνετρίβη. Η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας εξετάζει ήδη το οπτικοακουστικό υλικό που προέρχεται από τις κάμερες των διοργανωτών της Athens Flying Week, τηλεοπτικών συνεργείων και θεατών που κατέγραψαν την πτήση.

Το υλικό αυτό αναμένεται να εξεταστεί καρέ-καρέ, με σκοπό να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πορεία του αεροσκάφους και οι κινήσεις του κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του πιλοτηρίου και του Πύργου Ελέγχου. Οι ερευνητές θα εξετάσουν αν οι δύο χειριστές πρόλαβαν να αναφέρουν οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία ή άλλη ένδειξη προβλήματος πριν από την απώλεια του ελέγχου του μαχητικού.

Εξέταση συντριμμιών και εμπειρία πιλότων

Παράλληλα με την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού και των συνομιλιών, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία συλλέγονται και εξετάζονται προσεκτικά, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του μαχητικού πριν από τη συντριβή.

Το γεγονός ότι οι δύο πιλότοι ήταν έμπειρα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και διέθεταν σημαντική εμπειρία στις πτήσεις με τα Phantom, καθιστά την έρευνα ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι οδήγησε στην τραγική απώλεια του ελέγχου, παρά την εξειδίκευση του πληρώματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta