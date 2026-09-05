Η Σπόρτινγκ εξετάζει τη λύση του συμβολαίου του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου

Νέο δημοσίευμα της «A Bola» αναφέρει πως ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται πλέον στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και αναμένεται να αποδεσμευθεί άμεσα από τον πορτογαλικό σύλλογο. Η ομάδα της Λισαβόνας επιδιώκει να τερματίσει οριστικά τη συνεργασία της με τον Έλληνα μέσο, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Η θέση του Έλληνα μέσου στο ρόστερ

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος παραμένει αυτή τη στιγμή η μοναδική εκκρεμότητα στο ρόστερ των Πορτογάλων. Παρότι δηλώθηκε στη Λίγκα την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, αυτή η κίνηση χαρακτηρίστηκε καθαρά τυπική.

Η δήλωση του ποδοσφαιριστή δεν εγγυάται και την παραμονή του στο «Αλβαλάδε», το γήπεδο της Σπόρτινγκ. Η διοίκηση του συλλόγου αναζητά λύσεις για την αποχώρησή του.

Οι προηγούμενες προσπάθειες αποχώρησης

Στο πρόσφατο παρελθόν, η μεταγραφή του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Γκεντσλερμπιρλιγκί «ναυάγησε». Ο λόγος ήταν ότι ο Έλληνας χαφ δεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνταν.

Επιπλέον, η προοπτική συνεργασίας του με τον ΟΦΗ δεν τελεσφόρησε, αφήνοντας τον ποδοσφαιριστή σε εκκρεμότητα όσον αφορά το επαγγελματικό του μέλλον. Οι προσπάθειες για την εξεύρεση νέας ομάδας δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πορεία του στη Σπόρτινγκ και οι δανεισμοί

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αποκτήθηκε από τη Σπόρτινγκ το 2022, με την προσδοκία να αποτελέσει τον διάδοχο του Ματέους Νούνιες. Ωστόσο, η παρουσία του στην ομάδα της Λισαβόνας ήταν περιορισμένη.

Κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Έπειτα από αυτό, ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί του σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η Σταντάρ Λιέγης και η Φορτούντα Ντίσελντορφ.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δανεισμών, καμία από τις ομάδες δεν επέλεξε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στη Σπόρτινγκ, όπου πλέον δεν υπολογίζεται.

Οι επιλογές για το μέλλον του συμβολαίου

Το συμβόλαιο του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου με τη Σπόρτινγκ εκπνέει σε έναν χρόνο από τώρα. Παρόλα αυτά, ο πορτογαλικός σύλλογος αναζητά ενεργά μια λύση στις αγορές που παραμένουν ανοιχτές, προκειμένου να διευθετήσει την κατάσταση.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται σοβαρά και το ενδεχόμενο να λυθεί το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει. Αυτή η επιλογή θα επέτρεπε στον παίκτη να αναζητήσει ελεύθερα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta