Τραγωδία στον Ισθμό της Κορίνθου: Νεκρός ένας 74χρονος μετά από σύγκρουση θαλαμηγού με αλιευτικό

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην περιοχή των Κεχριών, στα Ίσθμια της Κορίνθου. Μια μεγάλη θαλαμηγός, μήκους 50 μέτρων, συγκρούστηκε με μια μικρή αλιευτική λέμβο. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 74χρονου άνδρα, ενώ ο εγγονός του, που επέβαινε επίσης στη λέμβο, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η μοιραία σύγκρουση στον κόλπο των Κεγχρεών

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών, στον κόλπο των Κεγχρεών, στα Ίσθμια της Κορίνθου. Εκεί, μια θαλαμηγός μεγάλων διαστάσεων, η οποία έφτανε τα 50 μέτρα σε μήκος, ενεπλάκη σε σύγκρουση με μια μικρότερη, αλιευτική λέμβο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Η θαλαμηγός, που έφερε σημαία Μάλτας, συγκρούστηκε με το μικρό αλιευτικό σκάφος, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη για τους επιβαίνοντες της λέμβου, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Θύματα και άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένας 74χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε στην αλιευτική λέμβο, έχασε τη ζωή του. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του θύματος, καθώς επρόκειτο για ένα μοιραίο δυστύχημα στη θάλασσα.

Μαζί του στη λέμβο βρισκόταν και ο εγγονός του, ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών. Ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Για τον λόγο αυτό, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου λαμβάνει την απαραίτητη περίθαλψη.

Η αντίδραση του πληρώματος της θαλαμηγού

Στη θαλαμηγό, η οποία έφερε σημαία Μάλτας, επέβαιναν συνολικά έξι επιβάτες, ενώ το πλήρωμά της αριθμούσε δέκα άτομα. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το πλήρωμα της θαλαμηγού επέδειξε άμεση ανταπόκριση και προσπάθησε να βοηθήσει τους δύο άνδρες που επέβαιναν στην αλιευτική λέμβο.

Με τη χρήση ενός βοηθητικού σκάφους, τύπου tender, το πλήρωμα της θαλαμηγού μετέφερε τους τραυματίες στη στεριά. Αυτή η άμεση ενέργεια είχε ως στόχο να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο άνδρες και να τους σωθεί η ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο 74χρονος κατέληξε, ενώ ο εγγονός του διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες των αρχών και οι επόμενες κινήσεις

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για τέτοιου είδους περιστατικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στον κυβερνήτη της θαλαμηγού. Συγκεκριμένα, θα γίνει λήψη δειγμάτων αίματος και ούρων, προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανή παρουσία αλκοόλ ή άλλων ουσιών στον οργανισμό του, ένα τυπικό πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα, οι αρχές θα εξετάσουν με προσοχή και άλλες πτυχές του δυστυχήματος. Θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν η μικρή αλιευτική λέμβος διέθετε τον προβλεπόμενο από τους κανονισμούς φωτισμό, ένα στοιχείο που μπορεί να είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή συγκρούσεων, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Με πληροφορίες από: Reader