Ένας 16χρονος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο ανήλικος, ο οποίος εκείνη την ώρα οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Οι γιατροί του νοσοκομείου δίνουν αγώνα για την αποκατάσταση της υγείας του, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Γλυκά Νερά

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 20:00 το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της οδού Βυτίνας, στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 16χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι, όταν ξαφνικά βρέθηκε στο δρόμο διερχόμενου αυτοκινήτου και παρασύρθηκε από αυτό. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας άμεσο τραυματισμό στον ανήλικο οδηγό του πατινιού.

Αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έσπευσαν αμέσως να καλέσουν βοήθεια. Ειδοποίησαν χωρίς καθυστέρηση ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο 16χρονο και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Η άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων ήταν καθοριστική για την έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του ατυχήματος και παρέλαβε τον 16χρονο, μεταφέροντάς τον εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν αμέσως την περίθαλψή του, δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων που είχε υποστεί από την παράσυρση. Ο ανήλικος νοσηλεύεται από το Σάββατο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του 16χρονου κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Το ιατρικό προσωπικό του ΚΑΤ καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, δίνοντας έναν αγώνα για να φροντίσει τα τραύματά του και να σταθεροποιήσει την κατάστασή του. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Η αντίδραση των αρχών και η έρευνα

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, οι αρχές προχώρησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην παράσυρση του 16χρονου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του συμβάντος, ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο για την προανάκριση.

Την προανάκριση για το ατύχημα έχει αναλάβει η τροχαία. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως μαρτυρίες αυτοπτών και πιθανώς άλλα τεκμήρια, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στόχος είναι η εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στην παράσυρση του ανήλικου οδηγού του ηλεκτρικού πατινιού.

Οι άγνωστες συνθήκες του συμβάντος

Παρά τις ενέργειες των αρχών και την έναρξη της προανάκρισης, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τροχαίο ατύχημα παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Η τροχαία συνεχίζει το έργο της, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που θα ρίξουν φως στα αίτια και τον τρόπο που συνέβη η σύγκρουση μεταξύ του αυτοκινήτου και του ηλεκτρικού πατινιού.

Η πλήρης αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού αποτελεί προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό να δοθούν σαφείς απαντήσεις σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη αυτό το σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου στα Γλυκά Νερά.

Με πληροφορίες από: Newsit