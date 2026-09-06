Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Γλυκών Νερών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 16χρονου. Ο ανήλικος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Βυτίνας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά το συμβάν, ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το χρονικό του ατυχήματος στα Γλυκά Νερά

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Γλυκών Νερών, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, στην οδό Βυτίνας, ένα αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ο 16χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Η πτώση αυτή οδήγησε σε σοβαρούς τραυματισμούς για τον ανήλικο.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε τάχιστα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο 16χρονο και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου

Ο 16χρονος, μετά την παραλαβή του από το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο παρέχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το είδος και την έκταση των τραυμάτων του 16χρονου δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η αναφορά για «σοβαρή κατάσταση» υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασής του. Η νοσηλεία του συνεχίζεται, με την ελπίδα για ταχεία ανάρρωση, ενώ οι οικείοι του βρίσκονται στο πλευρό του, αναμένοντας νεότερα για την πορεία της υγείας του.

Η διερεύνηση του ατυχήματος και ο οδηγός

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τροχαίου, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 19χρονος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Αυτή η διαδικασία είναι τυπική σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν επήρειας αλκοόλ. Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ αναμένονται και θα ενσωματωθούν στο φάκελο της υπόθεσης, συμβάλλοντας στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Οι άνδρες της Τροχαίας, εκτός από τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προχώρησαν και στην καταγραφή των πρώτων στοιχείων από τον τόπο του συμβάντος. Η συλλογή μαρτυριών και η εξέταση των δεδομένων από το σημείο της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να προσδιοριστούν οι ακριβείς αιτίες και συνθήκες που οδήγησαν στο τροχαίο. Προς το παρόν, περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο χρήσης ηλεκτρικών πατινιών

Το νέο αυτό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη ένα ηλεκτρικό πατίνι, επαναφέρει με ένταση στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης αυτών των μέσων μεταφοράς. Η αυξανόμενη παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους των πόλεων έχει αναδείξει την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ακόμα πιο αυστηρού και σαφούς πλαισίου κανόνων που να διέπει τη λειτουργία τους. Το περιστατικό στα Γλυκά Νερά προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας την συζήτηση για την ασφάλεια τόσο των χρηστών των πατινιών όσο και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει την ανάγκη για καθορισμό ορίων ηλικίας, την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και την οριοθέτηση των χώρων κυκλοφορίας τους. Η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων θεωρείται κρίσιμη για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον και την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των πολιτών που κινούνται στους δρόμους.

Με πληροφορίες από: Enikos