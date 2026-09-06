Αγορά ακινήτου: Οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν την προκαταβολή

Η απόκτηση κατοικίας συνιστά για τα περισσότερα νοικοκυριά μία από τις πλέον καθοριστικές οικονομικές αποφάσεις της ζωής τους. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, όπου οι τιμές των ακινήτων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και η προσφορά ποιοτικών κατοικιών είναι περιορισμένη σε πολλές περιοχές, ο υποψήφιος αγοραστής συχνά αισθάνεται την πίεση να λάβει γρήγορες αποφάσεις. Φράσεις όπως «υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι» ή «πρέπει να δοθεί προκαταβολή για να κλείσει το ακίνητο» ακούγονται συχνά, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση δράση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη διαδικασία. Η προκαταβολή δεν πρέπει να αποτελεί την έναρξη του ελέγχου ενός ακινήτου, αλλά το επιστέγασμα ενός πρώτου, πλήρους και ολοκληρωμένου ελέγχου. Πριν από οποιαδήποτε οικονομική δέσμευση, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς τι αγοράζουμε, διασφαλίζοντας τη νομική και πολεοδομική του αρτιότητα.

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου

Πριν δεσμευτούμε οικονομικά για την αγορά ενός ακινήτου, είναι επιτακτικό να έχουμε πλήρη εικόνα για την πραγματική του κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εξακρίβωση της νομικής του κατάστασης, την επιβεβαίωση ότι είναι πολεοδομικά νόμιμο και ότι τα πραγματικά τετραγωνικά του συμφωνούν με τα σχέδια και τους τίτλους ιδιοκτησίας. Επιπλέον, πρέπει να εντοπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζει το κτίριο.

Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να επιβεβαιωθεί ότι η ζητούμενη τιμή ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση και αξία του ακινήτου. Η βιασύνη και η πίεση για άμεση απόφαση μπορούν να οδηγήσουν σε παραλείψεις που ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, τουλάχιστον εννέα βασικοί έλεγχοι πρέπει να προηγούνται της προκαταβολής ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να αποτελούν σαφείς προϋποθέσεις οποιασδήποτε έγγραφης αρχικής συμφωνίας για συμβόλαιο.

Ο πρώτος βασικός έλεγχος: Η νομική κατάσταση

Ο πρώτος και θεμελιώδης έλεγχος είναι ο νομικός. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να εξακριβωθεί με ακρίβεια ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και με ποιον τίτλο το απέκτησε. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί αν υπάρχουν βάρη, υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες εγγραφές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται από τον δικηγόρο και τον συμβολαιογράφο, οι οποίοι αναζητούν τα σχετικά στοιχεία στο Κτηματολόγιο και στον τίτλο ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και στον κανονισμό του κτιρίου. Δεν αγοράζουμε απλώς «ένα διαμέρισμα 90 τ.μ.», αλλά μια συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία με συγκεκριμένα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας και ενδεχόμενες αποκλειστικές χρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κατανοητές.

Ο δεύτερος έλεγχος: Τεχνική και πολεοδομική αρτιότητα

Ο δεύτερος κρίσιμος έλεγχος αφορά την τεχνική και πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μηχανικός έχει την ευθύνη να αναζητήσει την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου. Στη συνέχεια, αυτά τα έγγραφα πρέπει να συγκριθούν με την πραγματική κατάσταση της κατοικίας, όπως αυτή διαμορφώνεται επί τόπου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρισης, ενδέχεται να εμφανιστούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων και της υφιστάμενης κατάστασης. Τέτοιες αποκλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κλεισμένους ημιυπαίθριους χώρους, αλλαγές στη διαρρύθμιση του ακινήτου ή άλλες πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν διερεύνησης και ενδεχομένως τακτοποίησης πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Η διασφάλιση της πολεοδομικής νομιμότητας είναι καθοριστική για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos