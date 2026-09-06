Το «Νήσος Ρόδος» απέπλευσε από τον Πειραιά μετά την αποκατάσταση βλάβης

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την αποκατάσταση μιας τεχνικής βλάβης. Η αναχώρηση του πλοίου πραγματοποιήθηκε αφού επιδιορθώθηκε πλήρως το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών, γεγονός που είχε προκαλέσει καθυστέρηση στον προγραμματισμένο απόπλου του. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς συνέχισης του ταξιδιού, προσκομίστηκε το απαραίτητο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας, το οποίο εκδόθηκε από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Η βλάβη και η αρχική καθυστέρηση

Η δυσλειτουργία στον καταπέλτη επιβατών του πλοίου «Νήσος Ρόδος» γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές περίπου στις 22:10 το βράδυ. Αυτό το τεχνικό πρόβλημα προέκυψε λίγο πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά, αναγκάζοντας σε προσωρινή αναστολή του δρομολογίου.

Η βλάβη στον καταπέλτη, ένα κρίσιμο τμήμα για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου, το πλοίο παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και την επαναφορά του σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Οι εργασίες επιδιόρθωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά τη διαπίστωση του προβλήματος.

Ο απόπλους και το προγραμματισμένο δρομολόγιο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης και την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας, το «Νήσος Ρόδος» έλαβε την άδεια για τον απόπλου του. Η αναχώρηση του πλοίου πραγματοποιήθηκε τελικά στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοινώθηκε σε νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ξεκίνησε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, το οποίο συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με δύο σημαντικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα, η πορεία του «Νήσος Ρόδος» περιλαμβάνει την πρώτη στάση στη Σέριφο και στη συνέχεια την άφιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξυπηρετώντας έτσι τις μεταφορικές ανάγκες των επιβατών και των οχημάτων.

Ο αριθμός των επιβαινόντων και των οχημάτων

Κατά τη στιγμή του απόπλου, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 424 επιβάτες. Αυτοί οι επιβάτες περίμεναν υπομονετικά την αποκατάσταση της βλάβης και την άδεια για την αναχώρηση, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τους προορισμούς τους. Η καθυστέρηση επηρέασε άμεσα τον προγραμματισμό τους, ωστόσο η ασφάλεια τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, το «Νήσος Ρόδος» μετέφερε και έναν σημαντικό αριθμό οχημάτων διαφόρων κατηγοριών. Συγκεκριμένα, στο πλοίο βρίσκονταν 106 Ι.Χ. οχήματα, τα οποία ανήκαν στους επιβάτες, καθώς και 39 φορτηγά, τα οποία εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες των νησιών. Επιπλέον, μεταφερόταν ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα, συμπληρώνοντας τον όγκο των μεταφερόμενων μέσων.

Η διαδικασία πιστοποίησης αξιοπλοΐας

Πριν από την τελική άδεια για τον απόπλου του πλοίου, ήταν απαραίτητο να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι κανονισμοί ασφαλείας. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις ήταν η προσκόμιση του σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, το οποίο πιστοποιεί την τεχνική αρτιότητα του πλοίου.

Το εν λόγω έγγραφο εκδόθηκε από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων. Η έκδοση του βεβαιωτικού επιβεβαιώνει ότι το «Νήσος Ρόδος» είναι πλέον σε θέση να εκτελέσει το δρομολόγιό του με πλήρη ασφάλεια, μετά την επιτυχή επιδιόρθωση της βλάβης στον καταπέλτη. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την τήρηση των διεθνών και εθνικών κανονισμών και την προστασία όλων των επιβαινόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki