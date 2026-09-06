Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πρόβλεψη αυτή προέρχεται από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή περιλαμβάνεται η Αττική, καθώς και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και αρκετά νησιά.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για μια μεγάλη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Μαγνησία. Επίσης, στην Πελοπόννησο, οι περιοχές της Αργολίδας και της Κορινθίας έχουν χαρακτηριστεί με υψηλό κίνδυνο.

Στη δυτική Ελλάδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτία περιλαμβάνονται στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Στη βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Καβάλα, η Ροδόπη και ο Έβρος βρίσκονται επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα. Τέλος, η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Σερρών, της Αχαΐας και της Ηλείας, είναι επίσης σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.

Ενημέρωση και ετοιμότητα των κρατικών υπηρεσιών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιακά εμπλεκόμενων κρατικών φορέων. Αυτό περιλαμβάνει τις Περιφέρειες και τους Δήμους των προαναφερθέντων περιοχών.

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Η αυξημένη αυτή ετοιμότητα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.

Συστάσεις προς τους πολίτες για πρόληψη

Παράλληλα με την ετοιμότητα των υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Συνιστάται η αποφυγή ενεργειών στην ύπαιθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού.

Επίσης, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, συγκαταλέγονται στις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά. Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η καύση των αγρών απαγορεύεται ρητά.

Άμεση ειδοποίηση και οδηγίες αυτοπροστασίας

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν την εκδήλωση πυρκαγιάς, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο αριθμός κλήσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι το 199, και η άμεση επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Για όσους επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας σχετικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr, όπου διατίθεται αναλυτικό υλικό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από: Enikos