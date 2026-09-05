Η Boreham Motorworks αποκάλυψε το Escort MK1 RS: Ένα συλλεκτικό μοντέλο με ρετροφουτουριστική προσέγγιση

Η Boreham Motorworks αποκάλυψε πρόσφατα το Escort MK1 RS, μία ολοκαίνουργια εκδοχή που συνδυάζει ρετροφουτουριστική προσέγγιση. Το μοντέλο αντλεί την έμπνευσή του από το ιστορικό αυτοκίνητο που άφησε το στίγμα του τόσο στις ειδικές διαδρομές όσο και στις πίστες. Το εντυπωσιακό αυτό όχημα, το οποίο ο βρετανικός Οίκος χαρακτηρίζει ως «continumod», βρίσκεται αυτή την περίοδο στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξής του.

Ένα «continumod» με την έγκριση της Ford

Το Escort MK1 RS της Boreham Motorworks δεν είναι ένα απλό restomod, αλλά ένα «continumod», όπως το αποκαλεί ο ίδιος ο βρετανικός Οίκος. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια συνέχεια και εξέλιξη του αρχικού μοντέλου, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιαστικές αρχές, διατηρώντας παράλληλα τον κλασικό του χαρακτήρα.

Το project έχει λάβει τη σφραγίδα και την επίσημη έγκριση της Ford, γεγονός που υπογραμμίζει την αυθεντικότητα και την ποιότητα της κατασκευής. Οι τεχνικοί της Boreham Motorworks είχαν δηλώσει πως το Escort RS Mk1 θα αποτελέσει μία μοναδική δημιουργία, την οποία κανείς άλλος δεν θα μπορεί να κατασκευάσει, μια δήλωση που φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα λόγω της μοναδικής του σχεδίασης και των προδιαγραφών του.

Περιορισμένη παραγωγή και λεπτομέρειες διάθεσης

Η συνολική παραγωγή του Escort MK1 RS θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς θα κατασκευαστούν μόλις 150 αυτοκίνητα. Αυτό το στοιχείο το καθιστά αυτομάτως ένα συλλεκτικό μοντέλο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων των κλασικών αυτοκινήτων και των συλλεκτών.

Οι πρώτες παραδόσεις του νέου αυτού μοντέλου αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Παράλληλα με την ανακοίνωση της ημερομηνίας διάθεσης, ο βρετανικός Οίκος προχώρησε και στην αποκάλυψη περισσότερων τεχνικών λεπτομερειών για το αυτοκίνητο, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους ενδιαφερόμενους.

Ο κινητήρας και οι επιδόσεις του

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Escort MK1 RS είναι ο κινητήρας του. Πρόκειται για έναν νέο, ατμοσφαιρικό 4κύλινδρο κινητήρα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από λευκό χαρτί για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ο κινητήρας αυτός ζυγίζει μόλις 85 κιλά και διαθέτει αγωνιστικές προδιαγραφές, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις.

Στις τεχνικές του προδιαγραφές περιλαμβάνονται σύστημα εξαγωγής από ανθρακόνημα, ξηρό κάρτερ και ξεχωριστές πεταλούδες γκαζιού. Ο κινητήρας αποδίδει 330 ίππους και μπορεί να στροφάρει έως τις 10.000 rpm. Παρόλο που η ισχύς μπορεί να μην εντυπωσιάζει σε σύγκριση με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εποχής, η αναλογία κιλών/ίππο είναι εξαιρετική, δεδομένου ότι το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου είναι μόλις 895 kg.

Το κιβώτιο ταχυτήτων και το σύστημα μετάδοσης

Το σύστημα μετάδοσης του Escort MK1 RS είναι εξίσου εντυπωσιακό και πιστό στην αγωνιστική του κληρονομιά. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι φυσικά χειροκίνητο τύπου dog box και φέρει τη σφραγίδα της Holinger, ενός αναγνωρισμένου ονόματος στον χώρο των αγωνιστικών κιβωτίων.

Η κίνηση μεταφέρεται στο δρόμο αποκλειστικά από τους πίσω τροχούς, μια επιλογή που θεωρήθηκε απαραίτητη για να διατηρηθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας και η οδηγική αίσθηση του μοντέλου. Ο πίσω άκαμπτος άξονας έχει σχεδιαστεί από την αρχή και ενσωματώνει μπλοκέ διαφορικό της Quaife. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος πίσω άξονας είναι ελαφρύτερος κατά 40 kg σε σχέση με αυτόν του αρχέγονου μοντέλου, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του βάρους και τη βελτίωση των επιδόσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki