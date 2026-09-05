Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τανάγρα, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Η είδηση του θανάτου τους βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες κήρυξαν τριήμερο πένθος.

Η συντριβή του F-4 Phantom

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, με σειριακό αριθμό 504, ανήκε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης και συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week 2026. Η πτώση του συνέβη μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πλάνα που διέρρευσαν, το μαχητικό έχασε απότομα ύψος ενώ επιχειρούσε δεξιά στροφή και συνετρίβη στο έδαφος. Η συντριβή προκάλεσε μανιτάρι φωτιάς και πυρκαγιά σε δύο σημεία, σε περιοχή όπου υπάρχουν κτίρια και αποθήκες. Το αεροσκάφος φέρεται να πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν την πτώση του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει διελεύσεις και την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, λειτουργώντας άψογα.

Οι δύο άτυχοι χειριστές

Οι δύο ιπτάμενοι, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, εντοπίστηκαν νεκροί μακριά από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ο Επισμηναγός Μπλέσιας ήταν 40 ετών, ενώ ο Σμηναγός Πέτρου ήταν 37 ετών. Ο θάνατός τους προκάλεσε βαθιά θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην κήρυξη τριήμερου πένθους.

Το βαρύ πένθος για τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου

Η είδηση του θανάτου του 37χρονου Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου συγκλόνισε ιδιαίτερα τα Πράμαντα, αλλά και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, εξέφρασε τη θλίψη του, γράφοντας: «Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!».

Ο δήμαρχος περιέγραψε και μία προσωπική στιγμή του πιλότου, αναφέροντας ότι «όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…». Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε για τον Δημήτριο Πέτρου και την οικογένειά του, σημειώνοντας: «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…». Ακόμη πιο τραγική διάσταση δίνει το γεγονός ότι ο Δημήτριος Πέτρου επρόκειτο το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, να βαφτίσει την πέντε μηνών κόρη του στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Η διερεύνηση των αιτιών και οι τραυματίες

Τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του F-4E Phantom II δεν έχουν γίνει γνωστά και αποτελούν πλέον αντικείμενο επίσημης έρευνας. Η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη συστήσει Επιτροπή Διερεύνησης για να εξετάσει τις συνθήκες και τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος. Εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό, ιδιαίτερα σημαντική στην έρευνα θεωρείται η πιθανότητα να υπήρξε συνομιλία μεταξύ των πιλότων και του πύργου ελέγχου.

Πέραν των δύο νεκρών χειριστών, δύο άτομα, περίπου 40 ετών, τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της συντριβής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της διοργάνωσης

Η αεροπορική γιορτή της Athens Flying Week 2026, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, διακόπηκε μετά το τραγικό συμβάν. Η διοργάνωση παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά γεγονότα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με διεθνείς συμμετοχές και δεκάδες αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των F-16 «ΖΕΥΣ», T-6 «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», F-16 Viper, Rafale, Mirage 2000-5, M-346 και F-4 Phantom.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των χιλιάδων θεατών δεν αναιρεί ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς έχει σχεδιαστεί το σύστημα ασφαλείας μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης, όταν χιλιάδες πολίτες βρίσκονται μέσα σε ενεργή στρατιωτική βάση και αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις επίδειξης σε μικρή απόσταση από τις οργανωμένες ζώνες παρακολούθησης; Η επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης καλεί το κοινό να παρακολουθήσει απογειώσεις και προσγειώσεις από πολύ κοντινή απόσταση, ενώ λειτουργούν οργανωμένες ζώνες παρακολούθησης, στατική έκθεση και εμπορικές δραστηριότητες.

Τίθενται ερωτήματα σχετικά με το ποιος καθορίζει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, τις αποστάσεις, τις διαδικασίες και τις εγκρίσεις ασφαλείας. Επίσης, ποιος εγκρίνει το πτητικό πρόγραμμα, ποιος αποφασίζει σε ποια σημεία μπορούν να βρίσκονται οι θεατές, ποιος πιστοποιεί τις ζώνες ασφαλείας και ποιος έχει τον τελευταίο λόγο όταν πρόκειται για στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki