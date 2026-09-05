Μια εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας, συντονισμού και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία. Η επίδειξη έλαβε χώρα μετά τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η χρήση ενός ρομποτικού σκύλου και drones, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του σεναρίου.

Επίδειξη στη 90ή ΔΕΘ με διεθνή συμμετοχή

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τα εγκαίνια του Πληροφοριακού της Κέντρου, διοργάνωσε μια επίδειξη που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού στη 90ή ΔΕΘ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της ΕΚΑΜ, της ιταλικής μονάδας G.I.S. και της αυστριακής EKO Cobra. Οι τρεις αυτές επίλεκτες μονάδες αποτελούν μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, αναδεικνύοντας τη διεθνή συνεργασία και τον συντονισμό των ειδικών δυνάμεων.

Το κοινό που παρακολούθησε την επίδειξη αντάμειψε τους συμμετέχοντες με θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα των δυνάμεων να διαχειριστούν σύνθετες καταστάσεις. Η παρουσία των διεθνών μονάδων υπογράμμισε τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Το σενάριο υψηλού κινδύνου

Το σενάριο της επίδειξης προέβλεπε ένα περιστατικό ληστείας, όπου ο ένοπλος δράστης είχε ταμπουρωθεί σε έναν χώρο. Η αρχική ενημέρωση έγινε στην Άμεση Δράση, η οποία κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες μονάδες. Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση υψηλού ρίσκου και να εξουδετερώσουν τον δράστη με ασφάλεια.

Η διαχείριση τέτοιων περιστατικών απαιτεί άμεση αντίδραση και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς η ζωή του δράστη, των αστυνομικών και τυχόν ομήρων βρίσκεται σε κίνδυνο. Η επιλογή ενός τέτοιου σεναρίου στην επίδειξη είχε ως στόχο να αναδείξει την ικανότητα των δυνάμεων να αντιμετωπίζουν πραγματικές απειλές με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Ο καθοριστικός ρόλος του ρομποτικού σκύλου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της επίδειξης ήταν η αξιοποίηση του ρομποτικού σκύλου, ή αλλιώς Robot Dog. Το ρομπότ αυτό είχε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση, καθώς ήταν το πρώτο που προσέγγισε το σημείο όπου βρισκόταν ο ταμπουρωμένος δράστης. Η ικανότητά του να κινείται σε επικίνδυνους χώρους χωρίς να εκθέτει σε κίνδυνο ανθρώπινο δυναμικό αποδείχθηκε πολύτιμη.

Ο ρομποτικός σκύλος άνοιξε την πόρτα του χώρου, επιτρέποντας στις ειδικές δυνάμεις να αποκτήσουν άμεση εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στο εσωτερικό. Αυτή η πληροφορία παρείχε στις επιχειρησιακές δυνάμεις το απαραίτητο πλεονέκτημα για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Μάλιστα, μετά από έκκληση που απηύθυναν οι αστυνομικοί από μεγάφωνο προς τον δράστη να αφήσει το όπλο του στο έδαφος, ο ρομποτικός σκύλος κατάφερε να βγάλει το όπλο έξω από τον χώρο, ενισχύοντας την ασφάλεια της επιχείρησης.

Η επέμβαση της ΕΚΑΜ και η συμβολή των drones

Μετά την παροχή κρίσιμων πληροφοριών από τον ρομποτικό σκύλο, άνδρες της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στον χώρο με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι ειδικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η συντονισμένη δράση και η άμεση επέμβαση ήταν καίριας σημασίας για την επιτυχή έκβαση του σεναρίου.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, drones πετούσαν πάνω από το σημείο, παρέχοντας συνεχή εικόνα της κατάστασης. Τα drones μεταδίδουν κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις επιχειρησιακές δυνάμεις, προσφέροντας μια πανοραμική θέα και βοηθώντας στον καλύτερο συντονισμό. Η συνδυασμένη χρήση ρομποτικών συστημάτων και εναέριων μέσων αναδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Reader